Будет еще холоднее. Температура в Киеве может упасть до -12 градусов, прогноз

В ближайшие дни в столице продолжат держаться морозы

На протяжении 20-22 февраля погода в Киеве существенно не изменится. Синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков, а также колебания температур.

Самым холодным днем из этих трех должна быть суббота, ведь утром показатели на термометрах опустятся до -12 градусов. Об этом говорится в прогнозе Meteofor.

Сейчас, утром 20 февраля, в городе переменная облачность. Днем и вечером облака также не покинут город. Осадков не прогнозируется. Воздух днем остынет до -3 градусов, но ночью было -6 градусов. Наибольшая сила ветра предполагается утром-днем — умеренные 6-7 м/с.

Последний день рабочей недели, 21 февраля, ожидается преимущественно ясным. Температура в дневное время опустится до -3 градусов, а ночью — до -9 градусов. Сила ветра не превысит слабых 5 м/с.

А вот в субботу, 22 февраля, небо все время будет ясным. Хотя морозы в этот день будут самыми большими, ведь днем будет -3 градуса, а ночью — -11 градусов. Порывы ветра не достигнут выше легких 2 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, что уже скоро в Украину ворвется потепление до +15 градусов.