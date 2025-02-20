Подекуди до +15. В Україні поспішає справжня весна: коли чекати (мапа)

Синоптики розповіли, коли в Україні чекати на теплу погоду

На Україну обрушилися сильні снігопади та морози після аномально теплого січня. Однак холоди будуть не вічними — ближче до початку календарної весни українцям варто чекати на потепління.

Про це повідомляє метеорологічний портал Ventusky. За даними синоптиків, вдень у четвер, 27 лютого, тепло буде практично на всій території України, від +4 до +8 градусів. Найхолодніше буде на півночі та північному сході України – там стовпчик термометра коливатиметься від нуля до +1 градуса.

Найтепліше буде на півдні України, у Криму — там температура повітря прогріється від +10 до +15 градусів.

Карта прогнозу погоди в Україні 27 лютого.

У п’ятницю вдень, 28 лютого, погода в Україні буде теплою. На заході вдень стовпчик термометра покаже 5 градусів і вище, а на сході буде холодно. У Харківській, Луганській та Донецькій областях температура повітря покаже від нуля до +1 градуса.

Карта прогнозу погоди в Україні 28 лютого.

У Криму температура повітря коливатиметься від +9 до +13 градусів. Тепло буде і на Запоріжжі: там стовпчик термометра покаже +12…+13 градусів.

Вночі 27 та 28 лютого в Україні буде холодно, але вже не так, як було раніше.

Нагадаємо, 17 лютого, найбільше похолодання відчули мешканці західних областей. У Рівному о 7-й ранку зафіксували -17 градусів Цельсія. На півночі Рівненської області взагалі було -27.