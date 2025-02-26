"Це революція": в Київській міськраді обговорюють запобіжники для "туалетних схем" та інших дерибанів

Гучна справа про земельні махінації відкрила вікно можливостей для змін

Поки правоохоронні органи розслідують земельні оборудки, до яких мають відношення столичні чиновники та представники депутатського корпусу, у Київській міській раді шукають запобіжники проти корупції й порушень закону. Одним з таких має стати антикорупційний земельний порядок. Наразі відповідний проєкт рішення розглядають профільні комісії. "Телеграф" дізнався в однієї з авторок документа, депутатка Вікторії Пташник, які саме механізми передбачає документ.

- При наявності законодавчих норм, які регулюють земельні питання, на прикладі Києва, як показали останні події, вони не дуже працюють. Адже у столиці активно ділки застосовують так звані "туалетні схеми". Чи зможе запропонований вами земельний порядок стати тим запобіжником, що унеможливить ці оборудки?

- Це питання потрібно розглядати у двох аспектах. З одного боку, ви праві, існує Земельний кодекс України, Закони України "Про оренду землі", "Про регулювання містобудівної діяльності" тощо. І, дійсно, було багато випадків, коли норми, прописані в цих документах, порушувались. Однак є такі речі, які не передбачені законодавством України. І ось тут якраз Київрада може взяти на себе функцію, щоб їх врегулювати, встановивши правила для себе. Зокрема, якщо мова йде про "туалетні схеми", то Земельним кодексом передбачено, що в оренду без торгів може надаватися земля для обслуговування об’єкта нерухомості, що на ній розташований. Однак ніде не прописано, а якого ж розміру має бути така земельна ділянка і як це має співвідноситись із розміром об'єкта нерухомості, розташованого на ній.

Проєкт рішення про Порядок мають погодити три комісії

Наведу конкретний приклад. Це вулиця Шалімова (колишня Героїв Севастополя), 23-В, де для обслуговування якоїсь будки площею 70 кв. метрів Київська міська рада передала ТОВ "Смарт Пропертіз" в оренду 1 гектар землі під будівництво ЖК із підземним паркінгом. Й тут питання перш за все в тому, що коли без аукціону хтось отримує ділянку, у нього немає жодної конкуренції (бо в інших суб’єктів господарювання не було можливості за неї позмагатися), відповідно, й бюджет Києва згодом отримуватиме набагато менше коштів. Я вже не кажу про питання, а чи можна в цьому місці зводити багатоповерховий будинок, чи ні. При цьому колеги-депутати, коли звертаєш увагу на такі невідповідності по площі, у цьому випадку 138 разів (!), розводять руками, наполягаючи, що немає прямої заборони у законі. А члени земельної комісії й при погодженні нової оренди, й при поновленні договорів, укладених раніше, зазначають, що вони не перевіряють проєкти на відповідність законодавству України.

Один з аспектів - дотримання черговості розгляду проєктів рішень

Саме тому, в антикорупційному земельному порядку, який ми з минулого року розробляли з Дмитром Білоцерковцем, запропоновано покласти на земельну комісію обов'язок проводити перевірки наявності законодавчих підстав для передачі земель без земельних торгів та фіксувати її результати в протоколі. Це у випадках, коли земля має бути передана в оренду для обслуговування об’єкта нерухомості. Крім того, ми взяли за основу чинні норми ДБН і на їх основі пропонуємо затвердити граничні розміри ділянок, щоб зберегти розумне співвідношення між її площею та розмірами будівлі, яка на ній розташована. Також вважаємо за потрібне передбачити варіант, коли члени земельної комісії пропонують голосувати за набагато більшу ділянку, ніж потрібно для обслуговування нерухомості, аргументуючи, що вона вже була сформована саме в такому розмірі і їй надано кадастровий номер. Ми говоримо, що варто ухвалювати в таких випадках рішення про поділ ділянки, щоб дотриматися граничних розмірів. Й це будуть такі певні орієнтири, на які можна буде спиратися.

- Тобто можна сказати, що порядок усуває певні прогалини чи недопрацювання у законодавстві?

- У добросовісному суспільстві, де люди звикли відмалечку дотримуватися закону, думаю, настільки ретельно виписувати, як діяти земельній комісії чи Департаменту земельних ресурсів КМДА, було б непотрібно. Але враховуючи, що у нас достатньо випадків зловживань, коли не те що шукають якісь прогалини, а закривають взагалі очі на норми Земельного кодексу, то так, потрібно створити такий порядок.

Невідкладними можуть бути тільки рішення з передачі земель для потреб ЗСУ

- Щодо згаданого кейсу по вулиці Шалімова (Героїв Севастополя), яка з ним зараз ситуація?

- Боротьба за те, щоб скасувати відповідне рішення Київської міської ради (№151/9959 від 19.09.2024 року), ухвалене без обговорення, ще триває. Але хоча б вдалось заблокувати підписання договору оренди з приватною фірмою. При цьому днями я нарешті побачила витяг з реєстру речових прав, відповідно до якого виявилось, що на цьому гектарі взагалі немає тої будівлі, під яку бралась в оренду земля. Тобто у мене є підозра, що люди, причетні до цієї схеми, фальсифікували навіть окремі дані, коли формували земельну справу, й загалом діяли незаконно, коли погоджували передачу землі юридичній особі не на конкурентних засадах. Думаю, що НАБУ не може не зацікавитися такою нахабною "туалетною схемою".

- Очільник КМВА Тимур Ткаченко нещодавно зробив гучну заяву, що може йтися про сотні, а то й тисячі таких випадків порушення закону. Як депутатка міської ради, яка голосує за відповідні рішення, чи можете ви сказати, що масштаби порушень настільки значні?

- Я депутатка Київської міської ради півтора року й намагалась відразу реагувати на зловживання, які за цей період бачила. Що було до того, як я отримала відповідний мандат, не відстежувала. Однак в будь-якому випадку вважаю, що всі подібні передачі земель під маленькі об’єкти нерухомості без земельних торгів мали б бути скасовані. Але мені не дуже зрозуміло, до чого в цій ситуації пан Ткаченко, адже боротьба з "туалетними схемами" навряд чи належить до його повноважень. Але окей, якщо людина хоче посприяти встановленню законності й справедливості, я не проти. Я навіть подала на його ім'я офіційне звернення про те, що як авторка антикорупційного земельного порядку, я готова долучитися до робочої групи, яка досліджуватиме "туалетні схеми", поділитися інформацією, яку вже зібрала. Відповідь поки не отримала. Тому навіть була змушена зробити публічний пост про це на своїй сторінці у фейсбуці.

Користувався землею без оформлення - плати підвищену оренду

- Якою натомість була реакція колег по міській раді на ваш проєкт рішення "Про затвердження Порядку підготовки та прийняття рішення Київською міськрадою про набуття та припинення прав на землю комунальної власності в місті Києві"? Чи погодили його профільні комісії?

- Після реєстрації проєкту деякі депутати, які входять до земельної комісії, почали говорити, що це революція, це переверне всю роботу з ніг на голову, й загалом так не можна. Що саме не можна й чому, вони не пояснюють. Минулого тижня Порядок розглядали на Регламентній комісії, на якому представники партії "Слуга народу" наполягали на розгляді свого альтернативного проєкту рішення. При цьому вони його зареєстрували тільки напередодні засідання Регламентної комісії, й ні в кого не було можливості ознайомитись з документом. На відміну від нашого Порядку, про подачу якого я повідомляла публічно й зверталась до голів фракцій для отримання від них пропозицій, що могли б його покращити.

Крім того, депутат Микола Конопелько пропонував обидва проєкти зробити регуляторними актами. Я на засіданні комісії з питань власності наводила аргументи з посиланням на законодавчі норми, обгрунтовуючи, що наш Порядок регулює внутрішні питання й не є регуляторним. Адже регуляторний акт, це документ, який по суті впливає на відносини влади з суб'єктами господарювання чи відносини між суб'єктами господарювання. Але ми пропонуємо Порядок, який врегулює виключно внутрішні процедури для Київради, для земельної комісії, для деяких департаментів КМДА. І вони не регулюють відносини між суб'єктами господарювання. Крім того, депутати Київської міської ради не є представниками регуляторного органу і розробниками регуляторного акту. Тож, таку пропозицію від колеги по Київраді й тих, хто просуває ідею визнання нашого Порядку регуляторним актом, можна розцінити виключно як спробу затягнути розгляд й ухвалення рішення мінімум на пів року.

Депутатка наполягає: не можна під маленьку будівлю отримувати в десятки разів більшу площу

- Тож тепер слово за депутатами, які мають проголосувати на черговому засіданні Київської міської ради?

- Наразі ми отримали схвалення від Регламентної комісії, але проєкт ще має розглянути земельна комісія. Ми написали звернення на всіх перших замів голови комісії та її членів про те, що цей документ невідкладний, враховуючи резонансність розслідування земельних махінацій, яке проводить НАБУ. У листі ми наголосили, що земельна комісія має самоочиститися і не може далі працювати за старими правилами, але відповіді поки ми не отримали. За регламентом на це є 20 днів. Якщо за цей час комісія не збереться, будемо за мовчазною згодою виносити його на розгляд до сесійної зали.

Влада має дбати про контроль за надходженням орендної плати

- Оскільки голова земельної комісії Михайло Терентьєв під слідством, чи може бути засідання проведене без нього? Й хто вповноважений скликати?

- Перші заступники, яких декілька. Також за пропозицією третини членів може відбутися засідання. Механізми є різні. Це не проблема, важливіше, чи є згода й консолідована позиція розглядати наш проєкт рішення чи ні. Адже його важливість очевидна. В Порядку ми прописали не тільки кроки, що мають попередити "туалетні схеми". А й, наприклад, механізм розгляду проєктів рішень в порядку черговості. Тому що наразі відбувається так, що якщо у проєкта є лобі одного депутата чи групи депутатів, він може буде дуже швидко потрапити до порядку денного. Навіть були випадки, коли невідкладним ставало питання про продаж земельних ділянок суб’єктам господарювання. Наприклад, в липні минулого року відповідне рішення було ухвалене по ділянці в Солом'янському районі, яке придбало ТОВ "Кнауф Гіпс Київ". Це підприємство, як виявилось, навіть було внесено НАЗК до переліку спонсорів війни (наскільки відомо, пізніше цей статус з ТОВ було знято — Авт.). Вважаю – це абсолютно ганебне явище.

Я розумію в чому невідкладність, коли йдеться про виділення землі для потреб оборонного комплексу, розміщення військових частин і так далі. А коли це справа просто якогось суб'єкта господарювання, який здійснює комерційну діяльність і якому терміново знадобилось придбати землю, то тут точно є "нюанси". Саме тому ми й передбачили чіткий порядок, за яким проєкти рішень розглядаються в порядку надходження, відповідно до зафіксованої дати реєстрації. Виключення запропонували зробити тільки для ЗСУ. Крім того, позачергово можна розглядати й питання розірвання договорів оренди в окремих випадках, наприклад, коли йдеться про тривалу й систематичну несплату орендної плати. Й ще один важливий момент – ми прописали механізм скасування рішень через їхню невідповідність законодавству. Бо наразі така практика: депутати проголосували за якусь "туалетну схему" й вважають, що оскарження можливе лише через суд, а це завжди тривалий процес. Але якщо встановлено, що були порушення й відповідні правовідносини ще не настали, Київська міська рада може прийняти відповідне рішення й скасувати своє ж рішення.

Підкреслюю, що за кожною запропонованою в проєкті рішення нормою стоїть конкретний кейс, з яким я стикалась за ці півтора роки моєї діяльності в Київській міській раді. Я намагалась запобігати ухваленню незаконних рішень, колись мені це вдавалося, колись – ні. А потім подумала, що досить! Потрібно створювати правила гри, які б це зупинили. І зараз з цим скандалом навколо земельних питань у депутатів нарешті має з'явитися політична воля ухвалити відповідний Порядок. Можна, звісно, довго ще удосконалювати документ, дописувати інші норми, але поки це вікно можливостей відкрилося, мені здається, треба цим скористатися.