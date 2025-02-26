"Это революция": в Киевском горсовете обсуждают предохранители для "туалетных схем" и других дерибанов

Громкое дело о земельных махинаций открыло окно возможностей для изменений

Пока правоохранительные органы расследуют земельную коррупцию, к которым причастны столичные чиновники и представители депутатского корпуса, в Киевском городском совете ищут "предохранители" для защиты от злоупотреблений и нарушений закона. Одним из таких должен стать антикоррупционный земельный порядок. Соответствующий проект решения рассматривают профильные комиссии.

"Телеграф" узнал у одного из авторов документа, депутата Виктории Пташник, какие именно механизмы предусматривает документ.

– При наличии законодательных норм, регулирующих земельные вопросы, на примере Киева, как показали последние события, они не очень работают. Ведь в столице дельцы используют так называемые "туалетные схемы". Сможет ли предложенный вами земельный порядок стать тем сделать эти сделки невозможными?

– Этот вопрос нужно рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, вы правы, существует Земельный кодекс Украины, Законы Украины "Об аренде земли", "О регулировании градостроительной деятельности" и т.д. И действительно было много случаев, когда нормы, прописанные в этих документах, нарушались. Однако есть такие моменты, которые не предусмотрены законодательством Украины. И вот как раз Киевский горсовет может взять на себя функцию, чтобы их урегулировать, установив правила для себя. В частности, если речь идет о "туалетных схемах", то Земельным кодексом предусмотрено, что в аренду без торгов может предоставляться земля для обслуживания находящегося на ней объекта недвижимости. Однако нигде не прописано, а какого же размера должен быть такой земельный участок, и как он должен соотноситься с размером объекта недвижимости, расположенного на нем.

Проект решения о Порядке должны согласовать три комиссии

Приведу конкретный пример. Это улица Шалимова (бывшая Героев Севастополя), 23-В, где для обслуживания некой будки площадью 70 кв. метров Киевский городской совет передал ООО "Смарт Пропертиз" в аренду 1 гектар земли под строительство ЖК с подземным паркингом. И здесь вопрос прежде всего в том, что когда без аукциона кто-то получает участок, у него нет никакой конкуренции (потому что у других субъектов хозяйствования не было возможности за него посоревноваться), соответственно, и бюджет Киева впоследствии будет получать гораздо меньше средств. Я уже не говорю о вопросе, а можно ли в этом месте возводить многоэтажный дом или нет. При этом коллеги-депутаты, обращая внимание на такие несоответствия по площади, в этом случае в 138 раз (!), разводят руками, настаивая, что нет прямого запрета в законе. А члены земельной комиссии и при согласовании новой аренды и при возобновлении договоров, заключенных ранее, отмечают, что они не проверяют проекты на соответствие законодательству Украины.

Один из аспектов – соблюдение очередности рассмотрения проектов решений

Именно поэтому в антикоррупционном земельном порядке, который мы с прошлого года разрабатывали с Дмитрием Белоцерковцем, предложено возложить на земельную комиссию обязанность проводить проверки наличия законодательных оснований для передачи земель без земельных торгов и фиксировать ее результаты в протоколе. Это в тех случаях, когда земля должна быть передана в аренду для обслуживания объекта недвижимости. Кроме того, мы взяли за основу действующие нормы ДБН и на их основе предлагаем утвердить предельные размеры участков, чтобы сохранить разумное соотношение между их площадью и размерами находящегося на них зданий. Также считаем нужным предусмотреть вариант, когда члены земельной комиссии предлагают голосовать за гораздо больший участок, чем нужно для обслуживания недвижимости, аргументируя, что он уже был сформирован именно в таком размере и ему предоставлен кадастровый номер. Мы говорим, что следует принимать в таких случаях решение о разделе участка, чтобы соблюсти предельные размеры. И это будут такие определенные ориентиры, на которые можно будет опираться.

– То есть можно сказать, что порядок устраняет определенные пробелы или недоработки в законодательстве?

- В добросовестном обществе, где люди привыкли с детства соблюдать закон, думаю, настолько тщательно выписывать, как действовать земельной комиссии или Департаменту земельных ресурсов КГГА, было бы не нужно. Но учитывая, что у нас достаточно случаев злоупотреблений, когда не то, что ищут какие-то пробелы, а закрывают вообще глаза на нормы Земельного кодекса, то да, нужно создать такой порядок.

Неотложными могут быть только решения по передаче земель для нужд ВСУ

- Что касается упомянутого кейса по улице Шалимова (Героев Севастополя), какая с ним сейчас ситуация?

- Борьба за то, чтобы отменить соответствующее решение Киевского городского совета (№151/9959 от 19.09.2024 года), принятое без обсуждения, продолжается. Но хотя бы удалось заблокировать заключение договора аренды с частной фирмой. При этом на днях я наконец увидела выписку из реестра речевых прав, согласно которому оказалось, что на этом гектаре вообще нет того здания, под которое бралась в аренду земля. То есть у меня есть подозрение, что люди, причастные к этой схеме, фальсифицировали даже отдельные данные, когда формировали земельное дело, и действовали незаконно, когда согласовывали передачу земли юридическому лицу не на конкурентных началах. Думаю, что НАБУ не может не заинтересоваться такой наглой "туалетной схемой".

- Глава КМВА Тимур Ткаченко недавно сделал громкое заявление, что речь может идти о сотнях, а то и о тысячах таких случаев нарушения закона. Как депутат городского совета, голосующий за соответствующие решения, можете ли вы сказать, что масштабы нарушений настолько значительны?

- Я депутат Киевского городского совета полтора года и пыталась сразу реагировать на злоупотребления, которые за этот период видела. Что было до того, как я получила мандат, не отслеживала. Однако в любом случае считаю, что все подобные случаи передачи земель под маленькие объекты недвижимости без земельных торгов должны быть отменены. Но мне не очень понятно, к чему в этой ситуации господин Ткаченко, ведь борьба с "туалетными схемами" вряд ли относится к его полномочиям. Но окей, если человек хочет посодействовать установлению законности и справедливости, я не против. Я даже подала на его имя официальное обращение о том, что как автор антикоррупционного земельного порядка я готова присоединиться к рабочей группе, которая будет исследовать "туалетные схемы", и поделиться уже собраной информацией. Ответ пока не получила. Поэтому даже была вынуждена разместить публичный пост об этом на своей странице в фейсбуке.

Пользовался землей без оформления – плати повышенную аренду

- Какой была реакция коллег по городскому совету на ваш проект решения "Об утверждении Порядка подготовки и принятия решения Киевским горсоветом о приобретении и прекращении прав на землю коммунальной собственности в городе Киеве"? Согласовали ли его профильные комиссии?

- После регистрации проекта некоторые депутаты, входящие в земельную комиссию, начали говорить, что это революция, это перевернет всю работу с ног на голову, и вообще так нельзя. Что именно нельзя, и почему, они не объясняют. На прошлой неделе порядок был вынесен на Регламентную комиссию, на которой представители партии "Слуга народа" настаивали на рассмотрении своего альтернативного проекта решения. При этом они зарегистрировали его только накануне заседания Регламентной комиссии, и ни у кого не было возможности ознакомиться с документом. В отличие от нашего Порядка, о подаче которого я сообщала публично и обращалась к председателям фракций для получения от них предложений, которые могли бы его улучшить.

Кроме того, депутат Николай Конопелько предлагал оба проекта сделать регуляторными актами. Я на заседании комиссии по вопросам собственности приводила аргументы со ссылкой на законодательные нормы, обосновывая, что наш Порядок регулирует внутренние вопросы и не является регуляторным. Ведь регуляторный акт это документ, который по существу влияет на отношения власти с субъектами хозяйствования или отношения между субъектами хозяйствования. Но мы предлагаем Порядок, который урегулирует исключительно внутренние процедуры Киевсовета, земельной комиссии, некоторых департаментов КГГА. И они не регулируют отношения между хозяйствующими субъектами. Кроме того, депутаты Киевского городского совета не являются представителями регуляторного органа и разработчиками регуляторного акта. Такое предложение от коллеги по Киевсовету и тех, кто продвигает идею признания нашего Порядка регуляторным актом, можно расценить исключительно как попытку затянуть рассмотрение и принятие решения минимум на полгода.

Депутат настаивает: нельзя под маленькое здание получать в десятки раз большую площадь

- Теперь слово за депутатами, которые должны проголосовать на очередном заседании Киевского городского совета?

- Пока мы получили одобрение от Регламентной комиссии, но проект еще должна рассмотреть земельная комиссия. Мы написали обращение на всех первых замглавы комиссии и ее членов о том, что этот документ неотложен, учитывая резонансность расследования земельных махинаций, проводимого НАБУ. В письме мы отметили, что земельная комиссия должна самоочиститься и не может дальше работать по старым правилам, но ответа пока мы не получили. По регламенту на это дается 20 дней. Если за это время комиссия не соберется, будем по молчаливому согласию выносить его на рассмотрение в сессионный зал.

Власти должны заботиться о контроле за поступлением арендной платы

– Поскольку глава земельной комиссии Михаил Терентьев под следствием, может ли быть заседание проведено без него? И кто уполномочен созвать?

- Первые заместители, которых несколько. Также по предложению трети членов может состояться заседание. Механизмы разные. Это не проблема, важнее, есть ли согласие и консолидированная позиция рассматривать наш проект решения или нет. Ведь его важность очевидна. В Порядке мы прописали не только шаги, предупреждающие "туалетные схемы". Но, например, механизм рассмотрения проектов решений в порядке очередности. Потому что сейчас происходит так: если у проекта есть лобби одного депутата или группы депутатов, он может очень быстро попасть в повестку дня. Даже были случаи, когда безотлагательным становился вопрос о продаже земельных участков субъектам хозяйствования. К примеру, в июле прошлого года соответствующее решение было принято по участку в Соломенском районе, который приобрело ООО "Кнауф Гипс Киев". Это предприятие, как оказалось, даже было внесено НАПК в список спонсоров войны (насколько известно, позже этот статус с ООО был снят — Авт. ). Считаю – это совершенно позорное явление.

Я понимаю в чем неотложность, когда речь идет о выделении земли для нужд оборонного комплекса, размещения воинских частей и так далее. А когда это дело просто какого-то предприятия, осуществляющего коммерческую деятельность и которому срочно понадобилось приобрести землю, то здесь точно есть "нюансы". Именно поэтому мы и предусмотрели четкий порядок, согласно которому проекты решений рассматриваются в порядке поступления, с учетом зафиксированной даты регистрации. Исключение предложили сделать только для ВСУ. Кроме того, вне очереди можно рассматривать и вопросы о расторжении договоров аренды в отдельных случаях, например, когда речь идет о длительной и систематической неуплате арендной платы. И еще один важный момент – мы прописали механизм отмены решений из-за их несоответствия законодательству. Потому что есть такая практика: депутаты проголосовали за какую-то "туалетную схему" и считают, что обжалование возможно только через суд, а это всегда длительный процесс. Но если установлено, что есть нарушения, а соответствующие правоотношения еще не наступили, Киевский городской совет может отменить свое же решение.

Подчеркиваю, что за каждой предлагаемой в проекте решения нормой стоит конкретный кейс, с которым я сталкивалась за эти полтора года моей деятельности в Киевском городском совете. Я пыталась предотвращать принятие незаконных решений, когда-то мне это удавалось, когда-то нет. А потом подумала, что хватит! Нужно создавать правила игры, которые бы это остановили. И сейчас с этим скандалом вокруг земельных вопросов у депутатов наконец-то должна появиться политическая воля принять соответствующий порядок. Можно, конечно, долго еще совершенствовать документ, дописывать другие нормы, но пока это окно возможностей открылось, мне кажется, что надо этим воспользоваться.