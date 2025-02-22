Будинки з повітря. На столичну землю накинула оком фірма з сумнівною репутацією

За однією адресою приватна фірма зареєструвала кілька неіснуючих будівель

На основі фіктивних документів фірма – фігурант кримінальної справи щодо незаконної діяльності з азартних ігор — може претендувати на землю в Шевченківському районі столиці. Увагу до сумнівної історії з реєстрацією неіснуючих будівель привернули представники громадськості.

"Телеграф" дізнався, про яку ділянку йдеться, й чи є загроза, що вона відійде власнику нерухомості за класичною "туалетною схемою".

Замість однієї нежитлової будівлі "намалювали" кілька

В центрі чергового скандалу опинилась територія, розташована у Шевченківському районі Києва за адресою вулиця Данила Щербаківського (Щербакова), 2-А. Неподалік – станція метро "Нивки", а зовсім поруч озеро Сирець. "Раніше там були звичайні МАФи, зонтики, навіси… Відтепер там просто бетонна площадка, прямо над озером, яка залишилась від демонтованих споруд: берег озера обвалюється, благоустрій території незадовільний, місце аварійне та небезпечне для пішоходів, комунальні служби чомусь не реагують, приписів не виносять", — так описав фактичну ситуацію на ділянці голова громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

Занедбана і відверто небезпечна територія біля станції метрополітену

Та за даними Державного реєстру речових прав за даною адресою знаходиться "закінчений будівництвом об’єкт" загальною площею 389,6 кв. метри. В описі зазначено, що йдеться про сім нежитлових будинків різною площею, право власності на які було зареєстровано 9 березня 2024 року на ТОВ "Нивки Строй". Вже 27 березня того ж року фірма продала частину цих об'єктів площею 148,3 кв. метри "ТОВ Нивки Будтрейд".

У березні 2024 на одній адресі зареєстровано кілька нежитлових будівель

За даними сервісу Опендатабот, ТОВ "Нивки Строй" зареєстровано у вересні 2019 року, його статутний капітал складає 9,1 млн. гривень. Власниками наразі зазначено четверо осіб – Андрій Посохов, Роман Блюмін (він же є директором фірми), Дмитро Верещинський та Володимир Відоменко. Перші троє мають частку у 30%, а останній – 10. Основним видом діяльності вказано "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна". При цьому в товариства немає працівників, а в розділі "фінансові показники", принаймні за 2023 рік, стоїть прочерк.

За договором куплі-продажу частина площі неіснуючих будівель відійшла "Нивки-Будтрейд"

У відкритому доступі відсутні згадки про активність "Нивки Строй" за профілем, натомість є судова ухвала Печерського районного суду міста Києва, датована ще 2 грудня 2022 року. В ній йдеться про кримінальне провадження, що було відкрите "за фактом незаконної організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор". Очевидно, що ця структура мала "кришу" від правоохоронців, адже зазначається, що були зафіксовані "факти отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор".

При цьому такий незаконний бізнес існував не тільки у Києві, а й в Одесі та Запоріжжі. В столиці під нього було пристосоване "нежитлове приміщення (без зазначення адреси – Авт.), що у різних частках належить ТОВ "Нивки Строй". Тож ДБР отримало дозвіл на проведення обшуку на цьому об'єкті, але чи дозволили вони зібрати необхідні докази, та чим завершилась справа, наразі невідомо.

Частину будівель у "Нивки Строй" придбало "Нивки Будтрейд"

ТОВ "Нивки Будтрейд" мають адресу реєстрації таку саму, як й в "Нивки Строй" – вул. Данила Щербаківського, 2-А. За даними Опендабот, фірма зареєстрована лише 18 січня 2024 року – тобто за два місяці до придбання частини вигаданих нежитлових будинків. Серед засновників Володимир Відоменко (той самий, що входить до числа власників "Нивки Строй") та Віктор Калюжний, що виконує функції директора. Статутний капітал фірми – 1 млн. гривень, але згадки про фінансову активність у відкритих джерелах відсутні.

Геннадій Кривошея припускає, що фіктивні документи щодо реєстрації майна, якого не існує у природі, це чергова "туалетна схема", яка дозволить двом фірмам претендувати на землю.

Ділянку не сформували та не зареєстрували

Для з'ясування ситуації з територією на Нивках "Телеграф" звернувся з запитом до Київської міської державної адміністрації. І ось що відповіли посадовці. По-перше, ще наприкінці 2019 року ТОВ "Нивки Строй" реєструвало в електронному кабінеті у сфері містобудівної діяльності "повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незнаними наслідками (ССІ) "Реконструкція нежитлового будинку на вулиці Щербаківського Данила (Щербакова), 2-А літ. І". Його площа, за даними Держреєстру речових прав, має площу 161,5 кв. метрів. Й, здається, це єдина реальна будівля, яка існує за цією адресою, принаймні за нею в пошуку "видає" на мапі кондитерський магазин. В Департаменті державного архітектурно-будівельного контролю КМДА зазначили, що жодні документи від "Нивки Строй" до нього не надходили, адже реєстрація в електронному кабінеті проходила автоматично й це дає право на виконання підготовчих та будівельних робіт. Але чи проводились вони тоді фактично, невідомо.

У 2019 ТОВ "Нивки Строй" мали плани на реконструкцію будівлі

По-друге, станом на лютий 2025 року Департамент містобудування та архітектури не надавав ні ТОВ "Нивки Строй", ні ТОВ "Нивки Будтрейд" містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва по вулиці Данила Щербаківського, 2-А. Також Департамент територіального контролю міста Києва не видавав цим двом фірмам контрольні картки на порушення благоустрою та його відновлення (це документ, який лише фіксує факт проведення будівельних, ремонтних та інших робіт, а не дає на них дозвіл – Авт.)

Містобудівні умови та обмеження фірми теж не отримували

По-третє, в невизначеному статусі наразі перебуває й земельна ділянка за цією адресою. У Департаменті земельних ресурсів КМДА повідомили: клопотання щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою під торговельний комплекс надходило ще у 2004 році від ПП "Промислово-комерційна фірма "КЕЙТ" (наразі перебуває в статусі ліквідації). І його було надано на площу 0,104 га. "За поданням Департаменту рішень про передачу будь-яким юридичним чи фізичним особам земельної ділянки на вулиці Щербаківського, 2-А у Шевченківському районі міста Києва у власність чи користування (оренду) Київська міська рада не приймала. Відомості про формування та реєстрацію запитуваної земельної ділянки в Державному земельному кадастрі відсутні у Департаменті", – повідомили у Департаменті земельних ресурсів.

Формування та реєтрація земельної ділянки по вулиці Щербаківського Данила, 2-А не відбулось

Таким чином виглядає, що наразі чи то через увагу громадськості, чи через інші причини, але фірма, що зареєструвала на себе нерухомість на Нивках, поки не вживала кроків для заволодіння землю.

Тоді логічно постає інше питання, а чи планує влада міста наводити лад на території, в якої немає поки іншого господаря крім громади. Адже тут тимчасові споруди прибрали ще минулої осені й обіцяли провести аукціони на право торгівлі в МАФах, встановлених там, де вони не заважатимуть руху пішоходів, а також облаштувати зелені зони, відремонтувати доріжки та підходи до зупинок громадського транспорту. Принаймні про це з посиланням на директора Департаменту територіального контролю міста Києва Михайла Буділова повідомляли медіа.

Переносити кіоски в цьому районі (а конкретно за адресами вул. Берестейська, 86-88/2, вулиця Данила Щербаківського, 1 та 2) вирішили, аби прибрати "перешкоди на шляху евакуації та прямування пасажирів до станції метрополітену "Нивки". На цьому наполягала Рада оборони Києва ще з середини 2022 року, але відповідна комісія розглянула його лише в жовтні 2024 року, й ще за місяць після цього реалізувала. Загалом було демонтовано 44 тимчасові споруди загальною площею 755,02 кв. м, натомість чиновники запропонували схему їхнього переміщення та передали на розгляд Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Своєю чергою Департамент терконтролю міста Києва територію біля станції метро "Нивки" обстежив та виніс приписи про усунення порушень Правил благоустрою. Це зона відповідальності двох комунальних підприємств, які мали б таки привести до ладу тротуар та подбати про озеленення. Але про терміни виконання таких робіт у підрозділі держадміністрації не знають.

Поки на приписи про усунення порушень Правил благоустрою реакції немає

Щоб остаточно переконатися, що чергову "туалетну схему" на столичних Нивках не реалізують, представники громадської ради при КМДА наполягають на скасуванні незаконної реєстрації майна. А "Телеграф" й надалі слідкуватиме за ситуацією.

Як повідомляв "Телеграф", у п'ятницю, 21 лютого, Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти одного з фігурантів гучної справа про земельні оборудки у столиці. А саме заступника голови КМДА Петра Оленича, який вніс заставу у розмірі 15 млн. гривень.