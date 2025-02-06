Після обшуків у "смотрящего" за Києвом НАБУ заарештувало 7 людей: хто вони (фото)

Про підозру повідомили 10 учасникам злочинної організації

У четвер, 6 лютого, НАБУ і САП провели масштабну операцію "Чисте місто" зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з медійно відомим колишнім депутатом Київської міської ради (КМР).

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

"Один з ключових напрямів діяльності – заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю", – йдеться у публікації.

Серед підозрюваних:

ексдепутат КМР, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації (далі – КМДА);

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати КМР;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

Пресслужба зазначає, що у порядку ст. 208 КПК України затримано 7 учасників злочинної організації, а про підозру повідомили 10 особам.

"Схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів", – пояснюється у публікації.

Також зазначається, що депутати мерії та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю. За свої дії вони одержували неправомірну вигоду грошима та нерухомістю.

"Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу", – розповідають у пресслужбі.

Повідомляється, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині КМР та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо.

Очільник організованого злочинного угруповання також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Примітно, що центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб.

"Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, втім це не завадило детективам", – повідомляють у НАБУ.

У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн. Тож зловмисники завдали місту чималої шкоди. Водночас вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн.

"Крім того, викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торгівельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства", – йдеться у публікації.

Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 000 доларів США члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації.

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