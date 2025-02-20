Гарна доплата до пенсії і легка робота: в Україні з'явилась приваблива вакансія для пенсіонерів

Готові взяти людину з інвалідністю, а також пенсіонера

Знайти роботу на пенсії непросто, особливо таку, що дозволяє поєднувати відпочинок та додатковий заробіток. Проте є цікава пропозиція, яка стане чудовою можливістю отримати додатковий дохід для оплати комунальних послуг.

У сучасному 16-поверховому будинку за адресою вул. Олекси Тихого, 23 відкрита вакансія консьєржа. Про це стало відомо з оголошення на сайті пошуку роботи.

Графік роботи: доба через три, оплата — 300 гривень за добу. Для комфортної роботи створені всі умови. Кімната консьєржа обладнана: телевізором, чайником, обігрівачем, власним санвузлом з умивальником, системою відеонагляду.

Підходить кандидатам старше 45 років. Готові взяти людину з інвалідністю, а також пенсіонера.

Треба контролювати відвідувачів будинку, приймати повідомлення для мешканців, недопускати сторонніх осіб, відповідальне зберігання ключів від технічних приміщень.

Раніше "Телеграф" писав, що доброзичливим студентам пропонують роботу у Львові. Беруть навіть без досвіду і гарно платять зарплату з можливістю вибирати графік.