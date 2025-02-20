Гарна доплата до пенсії і легка робота: в Україні з'явилась приваблива вакансія для пенсіонерів
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Готові взяти людину з інвалідністю, а також пенсіонера
Знайти роботу на пенсії непросто, особливо таку, що дозволяє поєднувати відпочинок та додатковий заробіток. Проте є цікава пропозиція, яка стане чудовою можливістю отримати додатковий дохід для оплати комунальних послуг.
У сучасному 16-поверховому будинку за адресою вул. Олекси Тихого, 23 відкрита вакансія консьєржа. Про це стало відомо з оголошення на сайті пошуку роботи.
Графік роботи: доба через три, оплата — 300 гривень за добу. Для комфортної роботи створені всі умови. Кімната консьєржа обладнана: телевізором, чайником, обігрівачем, власним санвузлом з умивальником, системою відеонагляду.
Підходить кандидатам старше 45 років. Готові взяти людину з інвалідністю, а також пенсіонера.
Треба контролювати відвідувачів будинку, приймати повідомлення для мешканців, недопускати сторонніх осіб, відповідальне зберігання ключів від технічних приміщень.
Раніше "Телеграф" писав, що доброзичливим студентам пропонують роботу у Львові. Беруть навіть без досвіду і гарно платять зарплату з можливістю вибирати графік.