Під російськомовні пісні: на Одещині молодь танцювала на пам’ятнику загиблим воїнам, мережа обурюється (відео)

Відео своїх "розваг" герої цієї історії самі опублікували у мережі

На Одещині компанія молодих людей влаштувала гулянки з гучною музикою та обливанням шампанським на пам’ятнику загиблим військовим. У мережі така поведінка викликала шквал критики.

Інцидент трапився у селі Холодна Балка. Молоді хлопці під пісню Monatik — "Мокрая девочка" танцювали на меморіалі, обливаючи один одного шампанським і при цьому голосно сміючись. Відповідне відео вони самі опублікували у мережі.

Незабаром ролик розійшовся пабліками, де викликав шквал хейту у бік "героїв" цієї історії. Люди обурені, що у сьогоднішніх реаліях хтось дозволяє собі таку поведінку та вчинки.

Зазначимо, що однією з пам’ятників у Холодній Балці, присвяченій Великій Вітчизняній війні, є братська могила зі скульптурою. Скульптура воїна виконана із залізобетону. Постамент – бетонний, з обох боків встановлені плити із прізвищами. Саме на цьому місці молоді люди влаштували гуляння.

Реакція соціальних мереж

Користувачі мережі, зрозуміло, негативно сприйняли таку поведінку молоді на меморіалі. "Телеграф" зібрав коментарі, які люди залишали під цим роликом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у липні поточного року в Одесі на місці пам’яті загиблих героїв України двоє чоловіків вчинили бійку. Вони пошкодили кілька прапорів.