Скандал з російськомовними зошитами в "Аврорі": "Телеграф" дізнався, чия помилка

У друкарні "Телеграфу" прокоментували ситуацію

Нещодавно у соціальних мережах розгорівся черговий мовний скандал. Цього разу в центрі уваги опинився популярний магазин "Аврора", де покупці виявили зошити з російським алфавітом. Відео з полиць магазину, на яких було помічено російськомовну продукцію, швидко поширилося в TikTok. На відеозаписі чітко видно, що у відділі канцелярських товарів продаються зошити з алфавітом трьома мовами: українською, російською та англійською.

Виробником зошитів виявилася відома українська компанія ТОВ "Тетрада" (Київська область). Журналісти "Телеграфу" звернулися до компанії для пояснень щодо того, як на третьому році повномасштабного вторгнення в Україні все ще продають зошити з російськими літерами.

Представники ТОВ "Тетрада" надали офіційну відповідь, в якій пояснили обставини появи російського алфавіту на зошитах:

"Щодо ситуації, яка склалась, повідомляємо, що весь тираж зошитів "Перлина", який був вироблений з обкладинками із надрукованим на них російським алфавітом, ініційований нами на повернення з продажу", — зазначили у компанії.

Вони пояснили, що дизайнер використав для друку старий макет, створений ще до початку повномасштабного вторгнення, не звернувши увагу на наявність російського алфавіту на четвертій сторінці обкладинки. Компанія запевнила, що цей випадок був ненавмисним і не мав на меті популяризувати Росію.

ТОВ "Тетрада" наголосило на своїй чіткій українській позиції та розповіло про постійну безоплатну допомогу десяткам благодійних фондів, які підтримують постраждалі родини в Україні, а також про пряму підтримку бійців ЗСУ необхідними речами та матеріалами.

Виробник також пояснив складність виробничого процесу, зазначивши, що підготовка може тривати роки, а різні етапи виробництва не завжди відбуваються одночасно. Сировина чи напівфабрикати можуть бути підготовлені задовго до їх використання.

"Дякуємо за розуміння і приносимо вибачення перед всіма громадянами України, яких ми могли образити даними діями з нашого боку", — підсумували представники ТОВ "Тетрада".

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі стався мовний скандал із відомою блогеркою.