Росіськомовних людей буде ловити мовний патруль на заході України, але лише одному місті

Думки людей з цього приводу розділилися

З жовтня в Івано-Франківську з'являться "мовні інспектори". Вони протидіятимуть поширенню російської мови на вулицях міста.

Таку заяву зробив міський голова Руслан Марцінків. Користувачі мережі все відреагували на нововведення.

"У Франківську введемо громадську ініціативу — мовні інспектори", — зазначив мер.

Він пояснив, що це буде нова структура. Марцінків зауважив, що обговорив деталі цієї ініціативи навіть з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремнем.

Крім того, мер Івано-Франківська закликав мешканців міста записуватися на мовні курси в рамках Програми українізації пам’яті Ірини Фаріон, що спрямована на популяризацію української мови серед громадян.

Користувачі мережі з подивом зустріли новину. Дехто навіть згадав статтю 10 Конституції України, яка стверджує, що державною в Україні є українська мова. Однак, гарантується вільне використання і інших мов національних меншин України. У тому числі і російської.

Так, люди під новиною залишили такі коментарі: "Європа. Демократія прогресує."; "Що там за Конституцією?"; "Івано-Франківська область пасе задніх в мобілізації…а на фронт ці патрулі не відправити?"; "Інших проблем же немає в місті🤡"; "Мм треба зробити нову службу шоб відмити бабки?)"; "Трохи невмінько він,я люблю нашу мову, але це занадто".

Були й ті, хто підтримав ініціативу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що військова чесно відповіла, скільки в армії російськомовних і чи конфліктують на фронті через мовне питання.