Як виглядає містичний будинок Кощія у Києві та де його знайти (фото)

Це не просто житловий будинок, а справжня архітектурна перлина столиці

Будинок з котами, який також часто називають будинок Кощія, розташовується в самому серці столиці — на вулиці Гоголівській у Шевченківському районі. Ця унікальна будівля вважається справжньою архітектурною перлиною, завдяки своїй асиметричності та загадковим скульптурам різноманітних істот на фасаді.

Цей будинок огортають містичні легенди і багато хто вважає, що його енергетика негативно впливає на долі мешканців. "Телеграф" розповідає історію цієї унікальної будівлі та розкриває її таємниці.

Історія будівництва будинку Кощія

Замовником будівництва цієї незвичайної будівлі став генерал-майор Фердинанд Ягимовський. Він залишив військову службу і вирішив побудувати собі в Києві власний прибутковий будинок, квартири в якому здавалися б в оренду приватним особам.

Таким чином Ягімовський хотів забезпечити собі старість і щоб простіше було шукати клієнтів, будинок вирішили звести в незвичайному й оригінальному стилі.

Побудували його всього за 1 рік — будівля з'явилася в столиці 1909 року. Проєктом займався відомий інженер-архітектор Володимир Безсмертний і саме завдяки його прізвищу будинок у народі почали називати "будинок Кощія".

Інженер-архітектор Володимир Безсмертний

Після встановлення радянської влади будівлю націоналізували, а подальша доля першого власника й досі невідома.

Свого часу в цьому будинку жили не останні в місті люди. Це і етнограф-історик Микола Левченко, і механік-науковець Степан Тимошенко.

Сьогодні на першому поверсі в будинку на Гоголівській розташовані офіси, а у квартирах вище проживають люди.

Зовнішній вигляд та архітектурний стиль будівлі

Стиль будинку змішаний – це модерн з елементами готики та неоготики. Фасад зроблений асиметричним, а всі вікна і балкони різного розміру і мають різне оформлення.

З правого боку будівлі є невелика готична вежа, а під нею велике напівкругле вікно над самою землею.

Родзинкою цього незвичайного будинку є його фасад, який прикрашають різні скульптури: на будівлі можна побачити котів із величезними очима, філінів, химер та обличчя таємничих істот, що застигли у сумних гримасах.

Композицію вінчає фігура чорта, який сидить на самому верху будинку.

Вважається, що всі фігури на будинку були виконані не просто так і кожна з них несе свій таємний сенс. Наприклад, сови, як нічні птахи, символізують темну сторону людського життя.

Коти, за народним повір'ям, живуть одразу у двох вимірах — вони бачать і людей, і духів. А чорт, як головний спокусник, завжди хоче збити людину з її шляху.

Однак існує й думка про те, що коти на будинку навпаки охороняють його мешканців від чорта, який причаївся над їхніми головами.

Дехто вважає, що будинок Кощія або будинок з кішками негативно впливає на долі мешканців та має "важку" енергетику, проте це, швидше за все, просто міська легенда.

Будівля є Т-подібною у плані, має 4 поверхи з боку вулиці та 5 — з боку двору. Усередині планування теж не дуже звичайне, і, подейкують, не зовсім зручне.

На кожному поверсі знаходиться по дві квартири, але в них дуже вузькі кімнати та невеликі вікна, через що всередині не дуже світло.

Де знайти у Києві будинок з котами

Адреса: вулиця Гоголівська, 23.

Нагадаємо, на Подолі стоїть будинок Петра I, який був збудований ще наприкінці 17 століття. Ця будівля вважається найстарішою кам’яною спорудою, що збереглася в столиці і вона може розповісти про долю багатьох людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає експериментальний мікрорайон Києва. На його території є незвичайні будинки, які прийнято називати "ромашками".