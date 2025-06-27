"Маленький Версаль" на Тернопільщині має стати вашою наступною подорожжю (фото)
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Байда, Бальзак і дзеркальна зала - є щонайменше три причини відвідати Вишнівецький палац
Якщо їдете з Тернополя до Почаєва, обов'язково зазирніть у Вишнівець – маленьке селище з великою історією. Тут стоїть розкішний палац, який колись належав знаменитим князям Вишневецьким, а місцеві досі розповідають про привид козацького ватажка, що блукає старими залами.
Ще цей палац називають "маленьким Версалем" – і справді, архітектура вражає навіть зараз. "Телеграф" розкаже, чому це місце варто відвідати і що там цікавого.
Історія з драмами і перебудовами
Перший замок тут з'явився ще в 1395 році. Його збудував князь Дмитро Корибут, але татари кілька разів руйнували укріплення. Тому нащадки перенесли замок на інший берег річки Горинь – там, де він стоїть зараз.
У XVII столітті воєвода Ярема Вишневецький серйозно укріпив замок, але козаки Хмельницького в 1648 році його знову зруйнували. А в 1675-му добили турки з татарами.
Найцікавіше почалося у XVIII столітті. Останній з роду Вишневецьких – князь Міхал Сервацій – вирішив замість старої фортеці збудувати розкішний палац. Запросив кращих архітекторів і створив справжній шедевр у стилі бароко.
Палац, який вразив Бальзака
Архітектори Якуб Бланже і Владислав Городецький спроєктували палац у формі літери "П". Двоповерховий, з високими флігелями по боках, прикрашений ліпниною та арковими галереями. Інтер'єри були настільки розкішні, що навіть французький письменник Оноре де Бальзак захоплювався їхньою красою.
Навколо палацу розкинувся великий парк з алеями, альтанками та скульптурами. Правда, скульптури не збереглися, але атмосфера залишилася. Кажуть, на одному з каменів у парку малював Тарас Шевченко – принаймні, місцеві в це вірять.
Легенди про привидів
Найвідоміша легенда Вишнівця – про привид Байди Вишневецького. Цей козацький ватажок заснував першу Запорізьку Січ, а після смерті начебто повернувся у родовий палац. Кажуть, у сутінках можна побачити постать лицаря на коні, що патрулює палацові зали.
Місцеві з задоволенням розповідають такі історії туристам – це додає романтики і таємничості старовинним стінам.
Що зараз у палаці
Після Другої світової війни палац зазнав важких часів. У 1949 році він "чомусь" загорівся, і зникла вся внутрішня оздоба разом з дзеркальними стінами. У радянські часи тут розмістили професійно-технічне училище, будинок культури та навіть шкіргалантерейну фабрику.
Новий етап почався у 1999 році, коли палац увійшов до складу Національного заповідника "Замки Тернопілля". З 2005 року розпочалася повна реконструкція – тоді ж палац відвідав президент України Віктор Ющенко.
Після цього відновили знамениту Дзеркальну залу довжиною 80 метрів – точну копію Версальської. До слова, на відкриття відреставрованої Дзеркальної зали в червні 2018 року у Вишнівець приїжджала тодішня перша леді Марина Порошенко та посол США в Україні у 2016-2019 роках Марі Йованович.
У палаці працює музей з експозиціями про історію роду Вишневецьких. На першому поверсі можна побачити портретну галерею князів, а на другому – виставку львівського скульптора Ярослава Мотики. Туристи особливо люблять його "Закоханих слоненят" – їх можна навіть потримати в руках.
Як дістатися
З Тернополя до Вишнівця їздять автобуси з автостанції на вулиці Торговиця. Дорога займе трохи більше години, квиток коштує близько 80 гривень. Якщо плануєте далі їхати до Почаєва – це ще 28 кілометрів.
На власному авто ще зручніше – можна поєднати кілька цікавих місць за один день.
Де поїсти та що купити
У центрі селища працює ресторан "Старий Парк" з українською кухнею та затишною терасою. Відчинений з 10 ранку до 11 вечора. Вибір страв досить великий, а ціни доволі демократичні.
З сувенірів тут продають речі з козацькою символікою, різні сувеніри патріотичного характеру і, звісно, магніти з зображенням палацу. Варто також купити мед чи чай з цього краю – буде смачним спогадом про поїздку.
Маршрут на день
Можна скласти чудовий маршрут: виїхати зранку з Тернополя, заїхати до Збаразького замку (20 хвилин на машині від обласного центру). Після Збаража заїхати у Вишнівець — дві години погуляти селищем, пообідати в "Старому Парку". Потім проїхати до Кременця, піднятися на гору Бона і завершити день у Почаївській лаврі.
Чому варто їхати
Вишнівець – це не просто красивий палац, а ціла історія України в камені. Тут козацькі легенди переплітаються з аристократичною культурою, а атмосфера залишається особливою. До того ж селище лежить на шляху до популярних туристичних місць, тому легко поєднується з іншими цікавинками Тернопільщини.
Це місце для тих, хто любить історію, красиву архітектуру та не боїться привидів у старих замках.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Тернопіль кращий за Київ. Ми порівняли життя у столиці та "файному місті".