"Маленький Версаль" на Тернопільщині має стати вашою наступною подорожжю (фото)

Байда, Бальзак і дзеркальна зала - є щонайменше три причини відвідати Вишнівецький палац

Якщо їдете з Тернополя до Почаєва, обов'язково зазирніть у Вишнівець – маленьке селище з великою історією. Тут стоїть розкішний палац, який колись належав знаменитим князям Вишневецьким, а місцеві досі розповідають про привид козацького ватажка, що блукає старими залами.

Ще цей палац називають "маленьким Версалем" – і справді, архітектура вражає навіть зараз. "Телеграф" розкаже, чому це місце варто відвідати і що там цікавого.

Історія з драмами і перебудовами

Перший замок тут з'явився ще в 1395 році. Його збудував князь Дмитро Корибут, але татари кілька разів руйнували укріплення. Тому нащадки перенесли замок на інший берег річки Горинь – там, де він стоїть зараз.

Вишнівецький палац, ілюстрація Казимира Новицького, 1777 рік

Ярема Вишнівецький

У XVII столітті воєвода Ярема Вишневецький серйозно укріпив замок, але козаки Хмельницького в 1648 році його знову зруйнували. А в 1675-му добили турки з татарами.

Міхал Корибут Вишневецький

Найцікавіше почалося у XVIII столітті. Останній з роду Вишневецьких – князь Міхал Сервацій – вирішив замість старої фортеці збудувати розкішний палац. Запросив кращих архітекторів і створив справжній шедевр у стилі бароко.

Палац, який вразив Бальзака

Архітектори Якуб Бланже і Владислав Городецький спроєктували палац у формі літери "П". Двоповерховий, з високими флігелями по боках, прикрашений ліпниною та арковими галереями. Інтер'єри були настільки розкішні, що навіть французький письменник Оноре де Бальзак захоплювався їхньою красою.

Палац виглядає велично

Навколо палацу розкинувся великий парк з алеями, альтанками та скульптурами. Правда, скульптури не збереглися, але атмосфера залишилася. Кажуть, на одному з каменів у парку малював Тарас Шевченко – принаймні, місцеві в це вірять.

Схема маєтку, ілюстрація Яна Грісмаєра, орієнтовно 1816 рік

Дорога у парк Вишнівецького палацу

Легенди про привидів

Найвідоміша легенда Вишнівця – про привид Байди Вишневецького. Цей козацький ватажок заснував першу Запорізьку Січ, а після смерті начебто повернувся у родовий палац. Кажуть, у сутінках можна побачити постать лицаря на коні, що патрулює палацові зали.

Місцеві з задоволенням розповідають такі історії туристам – це додає романтики і таємничості старовинним стінам.

Брама Вишнівецького палацу

Що зараз у палаці

Після Другої світової війни палац зазнав важких часів. У 1949 році він "чомусь" загорівся, і зникла вся внутрішня оздоба разом з дзеркальними стінами. У радянські часи тут розмістили професійно-технічне училище, будинок культури та навіть шкіргалантерейну фабрику.

Новий етап почався у 1999 році, коли палац увійшов до складу Національного заповідника "Замки Тернопілля". З 2005 року розпочалася повна реконструкція – тоді ж палац відвідав президент України Віктор Ющенко.

Сучасний вигляд Вишнівецького палацу

Вигляд з боку церкви Вознесіння

Після цього відновили знамениту Дзеркальну залу довжиною 80 метрів – точну копію Версальської. До слова, на відкриття відреставрованої Дзеркальної зали в червні 2018 року у Вишнівець приїжджала тодішня перша леді Марина Порошенко та посол США в Україні у 2016-2019 роках Марі Йованович.

Дзеркальна зала

Марі Йованович, Марина Порошенко, Степан Барна

У палаці працює музей з експозиціями про історію роду Вишневецьких. На першому поверсі можна побачити портретну галерею князів, а на другому – виставку львівського скульптора Ярослава Мотики. Туристи особливо люблять його "Закоханих слоненят" – їх можна навіть потримати в руках.

перший поверх палацу

Другий поверх

Вишнівецький палац—український Версаль із забутою історією князів

Як дістатися

З Тернополя до Вишнівця їздять автобуси з автостанції на вулиці Торговиця. Дорога займе трохи більше години, квиток коштує близько 80 гривень. Якщо плануєте далі їхати до Почаєва – це ще 28 кілометрів.

Тернопіль, Збараж, Вишнівець, Кременець, Почаїв на карті

Вишнівецький замок на карті

На власному авто ще зручніше – можна поєднати кілька цікавих місць за один день.

Де поїсти та що купити

У центрі селища працює ресторан "Старий Парк" з українською кухнею та затишною терасою. Відчинений з 10 ранку до 11 вечора. Вибір страв досить великий, а ціни доволі демократичні.

Ціни на каву

Перші страви

Великий вибір салатів

Як без піци

З сувенірів тут продають речі з козацькою символікою, різні сувеніри патріотичного характеру і, звісно, магніти з зображенням палацу. Варто також купити мед чи чай з цього краю – буде смачним спогадом про поїздку.

Маршрут на день

Можна скласти чудовий маршрут: виїхати зранку з Тернополя, заїхати до Збаразького замку (20 хвилин на машині від обласного центру). Після Збаража заїхати у Вишнівець — дві години погуляти селищем, пообідати в "Старому Парку". Потім проїхати до Кременця, піднятися на гору Бона і завершити день у Почаївській лаврі.

Збаразький замок

Гора Бона у Кременці

Почаївська лавра

Чому варто їхати

Вишнівець – це не просто красивий палац, а ціла історія України в камені. Тут козацькі легенди переплітаються з аристократичною культурою, а атмосфера залишається особливою. До того ж селище лежить на шляху до популярних туристичних місць, тому легко поєднується з іншими цікавинками Тернопільщини.

Це місце для тих, хто любить історію, красиву архітектуру та не боїться привидів у старих замках.

Вишнівець 5 років тому

Вид з озера

Фонтан в сквері

Центральна частина селища

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Тернопіль кращий за Київ. Ми порівняли життя у столиці та "файному місті".