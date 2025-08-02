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У Львові є своя "Китайська стіна": як виглядає цей будинок та чи дійсно він найдовший (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Будинок збудували за часів СРСР
Будинок збудували за часів СРСР. Фото Колаж "Телеграфу"

Для Львова його довжина чимала

Найдовший в Україні та світі будинок знаходиться у Луцьку — загальна протяжність споруди з розгалуженнями становить понад три кілометри. Порівняно з цим, "Велика китайська стіна" у Львові виглядає напрочуд короткою.

Так називають будинок на вулиці Богдана Хмельницького 267-269, виконаний в стилі модерн. Це типова забудова радянських часів. Але на той час мікрорайон Збоїща був зовсім не розбудований, тож будівля довжиною у 270 метрів вражала. Звели будинок у 1975 році.

"Велика китайська стіна" у Львові взимку
"Велика китайська стіна" у Львові взимку

Мешканці будинку наразі хочуть упорядкувати двір та зробити його прикладом для таких типових дворів у Львові. Закликають долучитись із ідеями, а презентують на Майстерні міста у вересні.

Однак насправді — це не найдовший будинок у Львові. На мапі міста можна знайти і набагато довші конструкції, здебільшого також радянської побудови. Наприклад, будинок на вулиці Стрийській, 103 (біля перехрестя з вулицею Вернадського) має в довжину близько 350 метрів.

Ймовірно, найдовший будинок у Львові на Стрийській 103
Ймовірно, найдовший будинок у Львові

Найдовший будинок Сихівського району Львова знаходиться на вулиці Кос-Анатольського, 4. Його прозвали Берлінською стіною. І питання не тільки в протяжності, яка усього до 190 метрів, а й в мешканцях. Одну частину будинку заселяли переселенцями з Прип'яті, іншу — вихідцями із галицьких сіл, тож одні розбивали клумби, а інші — городи, створюючи еклектичну картину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові досі працює аптека в якій продавали "воду життя" та "залізне вино". Це найстаріша діюча аптека міста і водночас музей.

Теги:
#Історія #Львів #Будинок