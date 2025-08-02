Как выглядит дом Кощея в Киеве и где найти это необычное здание (фото)
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Это не просто жилой дом, а настоящая архитектурная жемчужина столицы
Дом с котами в Киеве, который также часто называют дом Кощея, располагается в самом сердце столицы — на улице Гоголевской в Шевченковском районе. Это уникальное здание считается настоящей архитектурной жемчужиной, благодаря своей асимметричности и загадочным скульптурам различных существ на фасаде.
Этот дом окутывают мистические легенды и многие считают, что его энергетика негативно влияет на судьбы жильцов. "Телеграф" рассказывает историю этого уникального здания и раскрывает его тайны.
История строительства дома Кощея
Заказчиком строительства этого необычного здания стал генерал-майор Фердинанд Ягимовский. Он оставил военную службу и решил построить себе в Киеве собственный доходный дом, квартиры в котором сдавались бы в аренду частным лицам.
Таким образом Ягимовский хотел обеспечить себе старость и чтобы проще было искать клиентов, дом решили построить в необычном и оригинальном стиле.
Построили его всего за 1 год — здание появилось в столице в 1909 году. Проектом занимался известный инженер-архитектор Владимир Бессмертный и именно благодаря его фамилии дом в народе начали называть "дом Кощея".
После установления советской власти здание национализировали, а дальнейшая судьба первого владельца неизвестна.
В своё время в этом доме жили не последние в городе люди. Это и этнограф-историк Николай Левченко, и механик-учёный Степан Тимошенко.
Сегодня на первом этаже в доме на Гоголевской расположены офисы, а в квартирах выше проживают люди.
Внешний вид и архитектурный стиль здания
Стиль дома смешанный — это модерн с элементами готики и неоготики. Фасад сделан ассиметричным, а все окна и балконы разного размера и имеют различное оформление.
С правой стороны здания есть небольшая готическая башня, а под ней большое полукруглое окно над самой землёй.
Изюминкой этого необычного дома является его фасад, который украшают различные скульптуры: на здании можно увидеть котов с огромными глазами, филинов, химер и лица таинственных существ, которые застыли в грустных гримасах.
Композицию венчает фигура черта на самом верху здания.
Считается, что все фигуры на доме были выполнены не просто так и каждая из них несет свой тайный смысл. К примеру, совы, как ночные птицы, символизируют тёмную сторону человеческой жизни.
Коты, по народному поверью, живут сразу в двух измерениях — они видят и людей и духов. А чёрт, как главный искуситель всегда хочет сбить человека с его пути.
Однако бытует мнение, что коты на доме наоборот охраняют его жильцов от черта, который притаился над их головами.
Некоторые считают, что дом Кощея или дом с кошками негативно влияет на судьбы жильцов и имеет "тяжелую" энергетику, однако это, скорее всего, просто городская легенда.
Здание является Т-образным в плане, имеет 4 этажа со стороны улицы и 5 — со стороны двора. Внутри планировка тоже не очень обычная, и, поговаривают, не совсем удобная.
На каждом этаже находится по две квартиры, но в них очень узкие комнаты и небольшие окна, из-за чего внутри не слишком светло.
Где найти в Киеве дом с котами
Адрес: улица Гоголевская, 23.
Напомним, на Подоле стоит дом Петра I, который был построен еще в конце 17 века. Это здание считается самой старой каменной постройкой, сохранившейся в столице и оно может рассказать о судьбе очень многих людей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит экспериментальный микрорайон Киева. На его территории есть необычные дома, которые принято называть "ромашками".