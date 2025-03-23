Весь відпочинок нанівець? Яким областям не пощастить із погодою на весняних канікулах 2025

Дощі застануть деяких прямо з першого дня канікул

Весняні канікули в Україні переважно розпочнуться з 24 березня. Однак саме в ці дні очікуються дощі.

Про це свідчать дані "Укргідрометцентру". За прогнозом синоптиків, перший день канікул (24 березня) буде трохи прохолодним, але не холодним. Середня температура в країні очікується в районі +14…+16 градусів вдень. І +5…+7 – уночі. Майже всю територію країни затягне хмарами. У західних регіонах пройдуть дощі.

25 березня трохи похолодає – у середньому на 2 градуси. А дощі торкнуться вже й східних регіонів.

27 березня сухо буде по всій Україні, крім західних областей.

27 березня – знову дощі. Наразі вже практично на всій території країни. Температура повітря вдень у середньому впаде до +11…+9 градусів.

Припиняться дощі лише 28 березня. Сонечко почне пробиватися через хмари та прогріє повітря до +14 градусів у середньому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким областям не пощастить із погодою найближчими днями. У цей час майже у всіх регіонах очікуються опади, а іноді й шквальний вітер.