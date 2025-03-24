Вранці працюєш - день відпочиваєш: пенсіонерам пропонують роботу з приємною оплатою

Робота не важка

Робота для пенсіонерів зараз в Україні на вагу золота. Знайти потрібну вакансію забирає багато часу та сил, але є хороша пропозиція для людей літнього віку.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Роботодавець пропонує вакансію прибиральника/ці на неповний робочий день з хорошою оплатою.

Потрібно прибирати у чоловічій перукарні. Вона знаходиться в центрі столиці.

Як і на будь-якій роботі, тут також потрібно бути обізнаним у своїй справі. В оголошенні вказано, що треба знати правила санітарії та гігієни. А також бути акуратним, пунктуальним, культурним, старанним, уважним та відповідальним. Якщо ви підходите таким критеріям — робота ваша.

Що треба робити

вологе і сухе прибирання перукарні (50 кв.м.);

винесення сміття у встановлене місце;

прибирання санвузла та підсобного приміщення;

контролювати наявність у санвузлі мийних засобів і пристосувань.

Умови роботи

графік — 7 днів на тиждень, прибирання 1 раз на день (до 9:30).

оклад — 9600 грн на місяць з щотижневою оплатою.

молодий і дружний колектив.

Тестове прибирання оплачується (350 грн).

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