Вранці працюєш - день відпочиваєш: пенсіонерам пропонують роботу з приємною оплатою
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Робота не важка
Робота для пенсіонерів зараз в Україні на вагу золота. Знайти потрібну вакансію забирає багато часу та сил, але є хороша пропозиція для людей літнього віку.
Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Роботодавець пропонує вакансію прибиральника/ці на неповний робочий день з хорошою оплатою.
Потрібно прибирати у чоловічій перукарні. Вона знаходиться в центрі столиці.
Як і на будь-якій роботі, тут також потрібно бути обізнаним у своїй справі. В оголошенні вказано, що треба знати правила санітарії та гігієни. А також бути акуратним, пунктуальним, культурним, старанним, уважним та відповідальним. Якщо ви підходите таким критеріям — робота ваша.
Що треба робити
- вологе і сухе прибирання перукарні (50 кв.м.);
- винесення сміття у встановлене місце;
- прибирання санвузла та підсобного приміщення;
- контролювати наявність у санвузлі мийних засобів і пристосувань.
Умови роботи
- графік — 7 днів на тиждень, прибирання 1 раз на день (до 9:30).
- оклад — 9600 грн на місяць з щотижневою оплатою.
- молодий і дружний колектив.
- Тестове прибирання оплачується (350 грн).
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві шукають студентів для цікавої роботи у футбольному клубі.