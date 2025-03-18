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Зручний графік та гідна оплата. Пенсіонерам пропонують вигідну роботу

Автор
Олена Руденко
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Пенсіонери можуть продовжувати заробляти
Пенсіонери можуть продовжувати заробляти. Фото Колаж "Телеграфа"

Працювати треба в центрі столиці

Робота для пенсіонерів в Україні є, тому літні люди, що мають здоров'я та бажання можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад в Києві шукають охоронця в офіс, готові взяти на роботу пенсіонера.

Відповідну вакансію розміщено на сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата — від 10 500 до 11 000 гривень (700 гривень доба). Режим роботи 3/3 — три дні робочі, три вихідні, на зміні працює одна особа. Офіс розташований на вулиці Велика Васильківська (м. Олімпійська).

В обов'язки майбутнього охоронця входитиме:

  • охорона
  • пропускний режим
  • стеження за порядком

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаву вакансію для пенсіонерів — таємний покупець. Оплата становить від 90 гривень за одну перевірку, яка триває приблизно 5 хвилин. Працювати можна у вільний час, що особливо зручно для пенсіонерів. Для участі потрібно мати доступ до інтернету та пристрій для фото- й аудіозапису.

Також ми писали про вакансію чергового диспетчера у Вишневому, на роботу готові взяти пенсіонера. Серед основних вимог — зосередженість, стресостійкість, відповідальність, комунікабельність, уміння користуватися інтернетом та приладдям для офісу на рівні просунутого користувача.

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#Київ #Пенсіонери #Робота #Вакансії