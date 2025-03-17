Хороші гроші та житло: пенсіонерам пропонують вигідну роботу
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Заробітна плата здійснюється 4 рази на місяць
Для активних та комунікабельних пенсіонерів зараз є безліч зайнятостей із гарними умовами, простими завданнями та дружнім колективом. Наприклад, у селі Щасливе Київської області шукають фасувальника.
Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавці пропонують своєчасну оплату, проживання та гарні умови.
Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі та постачанні свіжої зелені до провідних супермаркетів України, зокрема АТБ-маркет, Сільпо, Фора тощо.
До того ж, зручне місце розташування — поряд зі столицею всього за 10 хвилин від станції метро "Харківська".
Головні вимоги та завдання:
- фасування свіжої зелені, такої як кріп, петрушка, цибуля зелена, салати та інші продукти;
- робота в команді з підготовки товару до постачання у великі торговельні мережі;
- участь у процесі комплектування продукції та забезпечення її належної упаковки.
Чого роботодавці очікують від кандидата:
- відповідальність і уважність до деталей;
- швидкість і бажання працювати в активному темпі;
- бажання розвиватися разом з компанією.
На роботу готові взяти пенсіонерів, які не мають досвіду в цій сфері, але готові набувати нових знань та навичок.
Умови праці
Фасувальнику пропонують максимально комфортні та вигідні умови:
- гідна заробітна плата від 25 000 грн на місяць і вище;
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
- гнучкий графік роботи, можливість працювати за вахтовим методом або на підробіток. Графік можна коригувати в індивідуальному порядку;
- своєчасні виплати — зарплата виплачується 4 рази на місяць;
- проживання в хостелі — для іногородніх кандидатів надається житло з усіма умовами для відпочинку та життя;
- робота в добре облаштованому приміщенні складу.
Зараз ця компанія розвивається й постійно перебуває в пошуку нових працівників для розширення штату.
Встигніть надіслати своє резюме, адже вакансія популярна і вже переглядається 18 шукачами, тому не втрачайте час і подайте заявку першими!
Для пенсіонерів це стане чудовою нагодою не лише поповнити свій бюджет, а й залишатися активними, водночас зберігаючи соціальні контакти та можливість працювати в дружньому колективі.
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