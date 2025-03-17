Хороші гроші та житло: пенсіонерам пропонують вигідну роботу

Заробітна плата здійснюється 4 рази на місяць

Для активних та комунікабельних пенсіонерів зараз є безліч зайнятостей із гарними умовами, простими завданнями та дружнім колективом. Наприклад, у селі Щасливе Київської області шукають фасувальника.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Роботодавці пропонують своєчасну оплату, проживання та гарні умови.

Компанія спеціалізується на оптовій торгівлі та постачанні свіжої зелені до провідних супермаркетів України, зокрема АТБ-маркет, Сільпо, Фора тощо.

До того ж, зручне місце розташування — поряд зі столицею всього за 10 хвилин від станції метро "Харківська".

Скриншот вакансії

Головні вимоги та завдання:

фасування свіжої зелені, такої як кріп, петрушка, цибуля зелена, салати та інші продукти;

робота в команді з підготовки товару до постачання у великі торговельні мережі;

участь у процесі комплектування продукції та забезпечення її належної упаковки.

Чого роботодавці очікують від кандидата:

відповідальність і уважність до деталей;

швидкість і бажання працювати в активному темпі;

бажання розвиватися разом з компанією.

На роботу готові взяти пенсіонерів, які не мають досвіду в цій сфері, але готові набувати нових знань та навичок.

Умови праці

Фасувальнику пропонують максимально комфортні та вигідні умови:

гідна заробітна плата від 25 000 грн на місяць і вище;

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;

гнучкий графік роботи, можливість працювати за вахтовим методом або на підробіток. Графік можна коригувати в індивідуальному порядку;

своєчасні виплати — зарплата виплачується 4 рази на місяць;

проживання в хостелі — для іногородніх кандидатів надається житло з усіма умовами для відпочинку та життя;

робота в добре облаштованому приміщенні складу.

Зараз ця компанія розвивається й постійно перебуває в пошуку нових працівників для розширення штату.

Встигніть надіслати своє резюме, адже вакансія популярна і вже переглядається 18 шукачами, тому не втрачайте час і подайте заявку першими!

Для пенсіонерів це стане чудовою нагодою не лише поповнити свій бюджет, а й залишатися активними, водночас зберігаючи соціальні контакти та можливість працювати в дружньому колективі.

Раніше "Телеграф" писав про підробіток для "просунутих" пенсіонерів. Роботодавці шукають на посаду чергового диспетчера у Вишневому.