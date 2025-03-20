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Додатковий прибуток до пенсії. Де людям похилого віку пропонують стабільну роботу з цілком гідною зарплатою

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Робота для пенсіонерів
Робота для пенсіонерів. Фото Колаж "Телеграф"

П'ятий робочий день не буде постійним

Знайти роботу для пенсіонерів у Києві іноді не є простою задачею. Однак, нещодавно у столиці з’явилася незвична вакансія для тих, хто шукає стабільну роботу з гідною оплатою. Компанія-імпортер морепродуктів пропонує роботу фасувальника устриць із зарплатою 14 000 гривень.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті пошуку роботи. Вакансія відкрита для студентів, пенсіонерів і людей з інвалідністю.

Основні обов’язки – фасування замовлень з устрицями, контроль залишків, ведення обліку та допомога в пакуванні інших морепродуктів.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування та стабільну виплату зарплати. Робочий графік – з вівторка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, а у понеділок – гнучкий, залежно від прибуття імпорту. Якщо робота затримується після 21:00, компанія оплачує таксі.

Місце роботи – Поділ, вул. Новокостянтинівська (ст.м. Т.Шевченка або Почайна). Роботодавець обіцяє комфортні умови, підтримку керівництва та дружній колектив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві шукають охоронця в офіс, готові взяти на роботу пенсіонера. Офіс розташований на вулиці Велика Васильківська (м. Олімпійська).

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#Київ #Пенсіонери #Робота #Вакансії #Вакансія