Робота мрії для тих, хто любить коней. Пенсіонерам пропонують цікаве та прибуткове зайняття
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Додаткові роботи оплачуються окремо
Робота для пенсіонерів в Україні є, тому літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера.
Повідомлення про роботу розміщено на одному з популярних сайтів оголошень. Працювати треба у селі Бишів Фастівського районі Київської області. Вахтовий графік роботи: або 15/15 або 10/10, або 7/7. Також можливе постійне проживання. Конюху надається житло зі всіма зручностями.
Заробітна плата — 16 500 — 22 000 грн. Її вказано як мінімальну за місяць (з розрахунку 4 тис. грн за одного коня). Додаткові роботи оплачуються окремо.
Роботодавець наголошує, що робота не важка та "ідеальна для активного пенсіонера-господарника без шкідливих звичок". Основні обовʼязки — прибирання стайні та території, годування. Крім цього, завжди є можливість для додаткових робіт, які оплачуються додатково.
Обов’язки:
- підтримувати чистоту у стайні;
- годувати коней;
- варити кашу собакам.
"Перевага тим, хто працював з тваринами і вміє керувати трактором (раз у тиждень вивозимо залишки сіна диким козам; влітку косимо власне сіно (у сінокос — додаткова оплата)", — йдеться в оголошенні.
Вимоги:
- обовʼязкова україномовність,
- акуратність,
- коректність,
- відсутність нарко/алкогольної залежності,
- любов до тварин.
Роботодавець готовий розглянути варіант для працівника-ВПО. Є можливість надати окремий будинок для проживання родини.
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