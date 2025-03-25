Робота мрії для тих, хто любить коней. Пенсіонерам пропонують цікаве та прибуткове зайняття

Додаткові роботи оплачуються окремо

Робота для пенсіонерів в Україні є, тому літні люди, що мають здоров'я та бажання, можуть заробити непогану прибавку до пенсії. Наприклад в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера.

Повідомлення про роботу розміщено на одному з популярних сайтів оголошень. Працювати треба у селі Бишів Фастівського районі Київської області. Вахтовий графік роботи: або 15/15 або 10/10, або 7/7. Також можливе постійне проживання. Конюху надається житло зі всіма зручностями.

Заробітна плата — 16 500 — 22 000 грн. Її вказано як мінімальну за місяць (з розрахунку 4 тис. грн за одного коня). Додаткові роботи оплачуються окремо.

Роботодавець наголошує, що робота не важка та "ідеальна для активного пенсіонера-господарника без шкідливих звичок". Основні обовʼязки — прибирання стайні та території, годування. Крім цього, завжди є можливість для додаткових робіт, які оплачуються додатково.

Обов’язки:

підтримувати чистоту у стайні;

годувати коней;

варити кашу собакам.

"Перевага тим, хто працював з тваринами і вміє керувати трактором (раз у тиждень вивозимо залишки сіна диким козам; влітку косимо власне сіно (у сінокос — додаткова оплата)", — йдеться в оголошенні.

Вимоги:

обовʼязкова україномовність,

акуратність,

коректність,

відсутність нарко/алкогольної залежності,

любов до тварин.

Роботодавець готовий розглянути варіант для працівника-ВПО. Є можливість надати окремий будинок для проживання родини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі є цікава робота для пенсіонерів. Шукають фотографа новобудов, зарплата — до 7800 гривень.