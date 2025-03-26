Пенсионерам предлагают работу с неплохой зарплатой и бесплатным жильем
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Работодатель готов рассмотреть кандидатуру без опыта работы
В Киеве открыта вакансия коменданта в хостел, на которую готовы взять, в том числе, и пенсионера. Сотруднику также будет предоставлено жилье в хостеле.
Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Там указано, что вакансия отлично подойдет для иногородних и пенсионеров.
График работы — 6/1, или накопительные выходные. Заработная плата за месяц составляет 14 000 — 18 000 гривен.
Требования к кандидату:
- Доброжелательность и ответственность;
- Отсутствие вредных привычек вредных привычек;
- Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы
- Обязательно проживание в хостеле во время работы.
Что входит в обязанности:
- Обязанности:
- Заселение гостей
- Ведение отчетности
- Создание атмосферы и уюта
- Контроль за соблюдением жителями правил проживания.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам в Киеве предлагают вакансию уборщика на неполный рабочий день с хорошей оплатой. Убирать необходимо будет в мужской парикмахерской, которая находится прямо в центре города.