Пенсионерам предлагают работу с неплохой зарплатой и бесплатным жильем

Работодатель готов рассмотреть кандидатуру без опыта работы

В Киеве открыта вакансия коменданта в хостел, на которую готовы взять, в том числе, и пенсионера. Сотруднику также будет предоставлено жилье в хостеле.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Там указано, что вакансия отлично подойдет для иногородних и пенсионеров.

График работы — 6/1, или накопительные выходные. Заработная плата за месяц составляет 14 000 — 18 000 гривен.

Требования к кандидату:

Доброжелательность и ответственность;

Отсутствие вредных привычек вредных привычек;

Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы

Обязательно проживание в хостеле во время работы.

Что входит в обязанности:

Обязанности:

Заселение гостей

Ведение отчетности

Создание атмосферы и уюта

Контроль за соблюдением жителями правил проживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам в Киеве предлагают вакансию уборщика на неполный рабочий день с хорошей оплатой. Убирать необходимо будет в мужской парикмахерской, которая находится прямо в центре города.