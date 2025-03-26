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Пенсионерам предлагают работу с неплохой зарплатой и бесплатным жильем

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
В Киеве открыта вакансия для пенсионеров
В Киеве открыта вакансия для пенсионеров. Фото Коллаж "Телеграфа"

Работодатель готов рассмотреть кандидатуру без опыта работы

В Киеве открыта вакансия коменданта в хостел, на которую готовы взять, в том числе, и пенсионера. Сотруднику также будет предоставлено жилье в хостеле.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте по поиску работы. Там указано, что вакансия отлично подойдет для иногородних и пенсионеров.

График работы — 6/1, или накопительные выходные. Заработная плата за месяц составляет 14 000 — 18 000 гривен.

Требования к кандидату:

  • Доброжелательность и ответственность;
  • Отсутствие вредных привычек вредных привычек;
  • Работодатель готов рассмотреть кандидатов без опыта работы
  • Обязательно проживание в хостеле во время работы.

Что входит в обязанности:

  • Обязанности:
  • Заселение гостей
  • Ведение отчетности
  • Создание атмосферы и уюта
  • Контроль за соблюдением жителями правил проживания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионерам в Киеве предлагают вакансию уборщика на неполный рабочий день с хорошей оплатой. Убирать необходимо будет в мужской парикмахерской, которая находится прямо в центре города.

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