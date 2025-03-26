Сонце скоро проб'ється крізь хмари. Коли у Києві стане ще тепліше
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Буде тепло, але трошки мокро
Погода у столиці зі хмарної та дощової поступово змінюватиметься на ясну. Температура упродовж середи-п'ятниці коливатиметься в межах +9…14 градусів.
Але шквальних вітрів цими днями не варто очікувати. Такий прогноз дали синоптики зі Meteofor.
Середа, 26 березня, принесе у місто хмарність, але дощів не очікується. Температура вдень підніметься до +9 градусів, а вночі опустилась до +3 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вранці-вдень — помірні 6 м/с.
Наступного дня, 27 березня, також будуть плавати хмари, але ввечері має пройти ще дрібний дощ. Повітря вдень прогріється до +14 градусів, а вночі охолоне до +3 градусів. Найсильніші вітри передбачаються вранці та вдень — слабкі 4 м/с.
А у п'ятницю, 28 березня, переважатиме ясна погода. Показники на термометрах у денний час не опустяться нижче +13 градусів, а вночі — +5 градусів. Максимальна сила вітру вируватиме протягом ранку-дня — помірні 6 м/с.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким регіонам України не пощастить з погодою наприкінці березня.