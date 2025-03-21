Тепло в Україні ненадовго: що чекати цими вихідними та яка погода буде в останні дні березня

Антициклон "Konstantina" приніс у Європу тепло, а з 23 березня на Україну сунуть опади

Незабаром у Європі прогнозується зміна погоди через наближення атмосферних фронтів, що принесуть опади, поривчастий вітер і зниження температури. В Україні 22-24 березня буде суха погода, проте можливі опади та вітер.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" синоптик Ігор Кібальчич, на сьогодні погода в більшості країн Європи перебуває під впливом великого та малорухливого антициклону "Konstantina".

Поточна ситуація та прийдешні зміни

Його вплив поширюється від Франції до країн Балтії та України. Завдяки циркуляції теплої повітряної маси субтропічного походження, температура в цих регіонах є досить комфортною та перевищує середні сезонні показники на декілька градусів.

Попри це вже 22-23 березня з південного заходу Європи почне формуватися зона низького тиску, що принесе з собою атмосферні фронти. Внаслідок цього найближчими вихідними та на початку наступного тижня прогнозується нестійка погода: періодичні опади, поривчастий вітер і незначне похолодання.

Зміна погодних умов збережеться до кінця березня по всій Європі. Очікується значна кількість опадів, переважно у вигляді дощу, місцями можливі грози. У деякі дні вітер може посилюватися до штормових значень. Температура в більшості регіонів відповідатиме кліматичній нормі, а в західній частині Європи в останні дні березня буде на 2-5 °С нижчою за середні показники.

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Синоптик Іван Семиліт розповів, що протягом 22-24 березня погода в Україні буде різною. У суботу тиск почне знижуватися, але опадів не буде. Вночі можливий невеликий мороз, а вдень обіцяють приємне тепло.

У неділю та понеділок ситуація зміниться: атмосферні фронти з заходу принесуть хмарність і дощі в західні, північні та центральні області. Вночі температура буде трохи вище 0°С, а вдень — помірне тепло, але через поривчастий вітер відчуватиметься все ж прохолодніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 22-23 березня в країні буде переважати "мокра" погода — опади та подекуди пориви вітру охоплять деякі області. До дощів слід готуватися в неділю, 23 березня.

У Києві наприкінці тижня суттєвих змін погоди не очікується, однак у місто завітають хмари та невелике зниження денної температури. Синоптики попереджають про свіжий-сильний вітер.