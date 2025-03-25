Дощі надовго не затримаються. Якою буде температура у Києві посеред тижня

Сонце майже не потішить киян

У вівторок-четвер погода у Києві прогнозується переважно хмарною та дощовою. Температура вдень може впасти до +10 градусів.

Синоптики з Meteofor повідомили, що дощі очікуються лише 25 березня. Найінтенсивнішими вони будуть упродовж ночі та ранку.

Протягом ночі вівторка, 25 березня, у місті йшли помірні дощі. Опади з такою ж інтенсивністю очікуються і вранці, але вдень слабшатимуть. Денна температура виросте до +11 градусів, а вночі впала до +7 градусів. Сила вітру в цю добу не перевищить помірних 6 м/с.

У середу, 26 березня, хоча на небі й будуть хмари, але опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +10 градусів, а вночі охолоне до +4 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються вночі-вдень — помірні 6-7 м/с.

Четвер, 27 березня, також принесе лише мінливу хмарність. Хоча цей день передбачається найтеплішим з-поміж інших. Показники на термометрах у денний час сягнуть +15 градусів, а в нічний — опустяться до +5 градусів. Максимальна сила вітру очікується вранці та вдень — слабкі 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в п'яти великих містах Україні протягом вівторка.