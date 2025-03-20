Рус

Україну накриває брудна хмара з Європи: коли та де погіршиться якість повітря (карта)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мікроскопічні забруднювачі утворюються внаслідок промислових викидів, роботи транспорту тощо
Мікроскопічні забруднювачі утворюються внаслідок промислових викидів, роботи транспорту тощо. Фото Колаж "Телеграфа"

На атмосферу впливає й погода

Якість повітря в Україні невдовзі погіршиться. На країну насувається хмара забрудненого повітря з боку Європи.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Згідно з ними, нездорове повітря почне заходити в Україну вже з 20 березня.

Забруднення протримається протягом кількох днів. У цей час, як стверджується, у деяких областях повітря буде нездорове. Найгірша ситуація прогнозується на Житомирщині, де повітря буде дуже нездорове — до 579 одиниць (РМ2.5).

Частки РМ2.5 – це мікроскопічні забруднювачі, які утворюються внаслідок промислових викидів, роботи транспорту та спалювання палива. На рівень забруднення впливають і погодні умови. Дощ може зменшити кількість пилу в повітрі, а вітер – розігнати його.

Забруднене повітря надходитиме з заходу. Поступово воно пошириться вглиб України, така ситуація утримається 20-22 березня, вже 23 повітря стане значно чистішим.

20 березня
21 березня
22 березня
23 березня

Як розповідав "Телеграф", 20 березня в Україні розпочнеться поступове потепління. Спочатку воно прийде у західні та північні області, а до кінця тижня охопить всю країну.

Теги:
#Україна #Повітря #Якість Повітря