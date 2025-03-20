Україну накриває брудна хмара з Європи: коли та де погіршиться якість повітря (карта)

На атмосферу впливає й погода

Якість повітря в Україні невдовзі погіршиться. На країну насувається хмара забрудненого повітря з боку Європи.

Про це свідчать дані погодного радара Ventusky. Згідно з ними, нездорове повітря почне заходити в Україну вже з 20 березня.

Забруднення протримається протягом кількох днів. У цей час, як стверджується, у деяких областях повітря буде нездорове. Найгірша ситуація прогнозується на Житомирщині, де повітря буде дуже нездорове — до 579 одиниць (РМ2.5).

Частки РМ2.5 – це мікроскопічні забруднювачі, які утворюються внаслідок промислових викидів, роботи транспорту та спалювання палива. На рівень забруднення впливають і погодні умови. Дощ може зменшити кількість пилу в повітрі, а вітер – розігнати його.

Забруднене повітря надходитиме з заходу. Поступово воно пошириться вглиб України, така ситуація утримається 20-22 березня, вже 23 повітря стане значно чистішим.

20 березня

21 березня

22 березня

23 березня

Як розповідав "Телеграф", 20 березня в Україні розпочнеться поступове потепління. Спочатку воно прийде у західні та північні області, а до кінця тижня охопить всю країну.