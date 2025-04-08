Засідання вів Кличко. У Київраді вирішили долю секретаря Бондаренка

Для голосування у залі зібралося понад 70 депутатів

Київрада 8 квітня проголосувала за відставку секретаря міської ради Володимира Бондаренка, який засвітився у гучному скандалі. Його звільнення вимагали не лише депутати, а й багато мешканців столиці. Проте за підсумком таємним голосуванням сьогодні не підтримали його відставку.

Це питання було перенесене з минулого засідання на 8 квітня. Варто нагадати, що на попередній сесії через це питання стався скандал і бійка, адже багато хто вимагав проведення таємного голосування. Сам мер Києва Віталій Кличко раніше говорив, що Бондаренка як секретар Київради обрали депутати, тому і звільнити з посади може лише їхнє рішення.

Так, у таємному голосуванні депутати не підтримали відставки Бондаренка. Але він сам подав заяву про свою відставку. "За" проголосував 81 депутат, один утримався, жодного – проти.

Кворум для голосування за відставку Бондаренка є — в залі понад 70 депутатів, за необхідних 61. Про це говорив раніше депутат Київської міськради Леонід Ємець.

До речі, вранці 8 квітня під стінами КМДА зібралися люди з вимогою звільнити секретаря Київради Бондаренка, пише Bihus, публікуючи відповідні фотографії.

Що цікаво, мер Віталій Кличко тепер проводитиме і засідання міськради, і засідання президії та засідання погоджувальної ради особисто. І хоча це право і навіть обов’язок він мав і раніше, проте виконував ці завдання раніше Володимир Бондаренко.

Сам Кличко у своєму Telegram-каналі розповів, як пройшло голосування.

"Депутати таємним голосуванням (за регламентом) не підтримали відставку секретаря. Разом з тим, я вважаю, що він повинен піти з посади. Про що Бондаренко написав заяву. До цього я усунув його від підготовки та проведення засідань. І роблю це сам – як міська голова. І як би не намагалися деякі сили розбалансувати систему управління в місті, Київрада повинна зробити висновки й працювати!", — пише він.

Передісторія — за що хотіли звільнення Бондаренка

Раніше журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, в якому були розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників неформальної групи, які займалися земельними питаннями і працювали на так званого Дениса Комарницького, "смотрящего за Києвом". Серед них також був і секретар Володимир Бондаренко. До речі, він зараз не має підозри від НАБУ.

14 березня Бондаренко звернувся до мера Києва Віталія Кличка з проханням відсторонити його від виконання посадових обов’язків.

З сюжету Bihus.Info стає зрозуміло, що Бондаренко формував порядок денний сесій Київради, вигідний команді Комарницького.

Решта чиновників, які фігурують у відео Bihus.Info та плівках Комарницького, мають "невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні", тому їх не можуть звільнити, каже Кличко.

Після виходу резонансного розслідування журналістів Віталій Кличко оголосив про звільнення низки посадових осіб КМДА та комунальних підприємств міста.

6 лютого НАБУ та САП провели масштабну операцію "Чисте місто", спрямовану на викриття злочинної організації, що діяла у Київській міській раді та причетна до земельної корупції. Було розкрито злочинну організацію у Київській міськраді, яка незаконно виводила землю через фіктивні споруди. Було затримано семеро людей, серед яких високопосадовці та депутати.

Володимир Бондаренко — хто він

Заступник Київського міського голови – секретар Київради IX скликання. Колишній керівник апарату Київської міської державної адміністрації (з 12 серпня 2014 року по 22 серпня 2017 року).

Народився 26 січня 1985 року у Києві. Закінчив Київський університет ім. Бориса Грінченка за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури". Також Бондаренко закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "правознавство". 2018 року отримав адвокатське свідоцтво.

2003 року був технічним працівником ЗОШ №61 Шевченківського району Києва.

З 2007 по 2012 рік – помічник-консультант депутата Київської міської ради V та VI скликань Віталія Кличка на громадських засадах.

2012 року балотувався до Верховної Ради (ВР), але не пройшов до парламенту.

Володимир Бондаренко. Фото: Facebook

З 5 червня 2014 року був керуючим справами Київської міської ради VII скликання.

З 12 серпня 2014 року по 22 серпня 2017 року – керівник апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА). 22 серпня – звільнений "за власним бажанням".

З 1 грудня 2020 року – депутат Київради IX скликання. Позафракційний.

3 грудня 2020 року Київрада вирішила призначити Володимира Бондаренка заступником міського голови – секретарем міськради ІХ скликання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після сесії міськради 3 квітня мера Віталія Кличка серйозно розкритикували за його рішення.