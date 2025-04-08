Заседание вел Кличко. В Киевсовете решили судьбу секретаря Бондаренко

Для голосования в зале собралось более 70 депутатов

Киевсовет 8 апреля проголосовал за отставку засветившего в громком скандале секретаря городского совета Владимира Бондаренко. Его увольнения требовали не только депутаты, но и многие жители столицы. Однако по итогу тайным голосованием сегодня не поддержали его отставку.

Этот вопрос был перенесен с прошлого заседания на 8 апреля. Стоит напомнить, что на предыдущей сессии из-за этого вопроса случился скандал и потасовка, ведь многие требовали проведения тайного голосования. Сам мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что Бондаренко в качестве секретаря Киевсовета избрали депутаты, поэтому и уволить с должности может только их решение.

Так, в тайном голосовании депутаты не поддержали отставку Бондаренко. Но он сам подал заявление о своей отставке. "За" проголосовали 81 депутат, один воздержался, ни одного – против.

Кворум для голосования за отставку Бондаренко есть — в зале более 70 депутатов, при необходимых 61. Об этом говорил раньше депутат Киевского горсовета Леонид Емец. По его совам, в КГГА с утра были установлены кабинки для голосования, а также инициирована работа специальной комиссии. Сам процесс должен длиться от часа до полутора.

К слову, утром 8 апреля у стен КГГА собрались люди с требованием уволить секретаря Киевсовета Бондаренко, пишет Bihus, публикуя соответствующие фотографии.

Что интересно, мэр Виталий Кличко теперь будет проводить и заседание горсовета, и заседание президиума, и заседание согласительного совета лично. И хотя это право и даже обязанность у него было и раньше, однако выполнял эти задания ранее Владимир Бондаренко.

Сам Кличко в своем Telegram-канале рассказал, как прошло голосование.

"Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности. О чем Бондаренко написал заявление". До этого я отстранил его от подготовки и проведения заседаний. И делаю это сам – как городской голова. И как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе, Киевсовет должен сделать выводы и работать!", — пишет он.

Предыстория — за что хотели увольнения Бондаренко

Ранее журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором были рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников неформальной группы, которые занимались земельными вопросами и работали на так называемого "смотрящего за Киевом" Дениса Комарницкого. Среди них также был и секретарь Владимир Бондаренко. К слову, у него в настоящее время нет подозрения от НАБУ.

14 марта Бондаренко обратился к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой отстранить его от исполнения должностных обязанностей. Причиной он назвал досудебное расследование "по резонансному делу". То есть, он не будет проводить заседания, но остается депутатом. Также Бондаренко заявил, что фигурирует в деле в роли свидетеля.

Из сюжета Bihus.Info становится понятно, что Бондаренко формировал повестку дня сессий Киевсовета, выгодную команде Комарницкого.

Остальные чиновники, фигурирующие в видео Bihus.Info и пленках Комарницкого, имеют "неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве", поэтому их не могут уволить, говорит Кличко.

После выхода резонансного расследования журналистов, Виталий Кличко объявил об увольнении ряда должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий города.

6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город", направленную на разоблачение преступной организации, действовавшей в Киевском городском совете и причастной к земельной коррупции. Была раскрыта преступная организация в Киевском горсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Были задержаны семь человек, среди которых высокопоставленные чиновники и депутаты.

Владимир Бондаренко — кто он

Заместитель Киевского городского головы – секретарь Киевсовета IX созыва. Бывший руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (с 12 августа 2014 по 22 августа 2017 года).

Родился 26 января 1985 года в Киеве. Окончил Киевский университет им. Бориса Гринченко по специальности "Учитель украинского языка и литературы". Также Бондаренко окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности "правоведение". В 2018 году получил адвокатское свидетельство.

В 2003 году был техническим работником СОШ №61 Шевченковского района Киева.

С 2007 по 2012 год – помощник-консультант депутата Киевского городского совета V и VI созывов Виталия Кличко на общественных началах.

В 2012 году баллотировался в Верховную Раду (ВР), но не прошел в парламент.

Владимир Бондаренко. Фото: Facebook

С 5 июня 2014 года являлся управляющим делами Киевского городского совета VII созыва.

С 12 августа 2014 по 22 августа 2017 года – руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА). 22 августа – уволен "по собственному желанию".

С 1 декабря 2020 года – депутат Киевсовета IX созыва. Внефракционный.

3 декабря 2020 года Киевсовет решил назначить Владимира Бондаренко заместителем городского головы – секретарем горсовета IX созыва.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после сессии горсовета 3 апреля мэра Виталия Кличко серьезно раскритиковали за его решения.