В партнерах секретар Київради чи однофамілець? Підозра забудовнику Galera Resort розкрила цікавий момент

Крамаренко є бізнес-партнером Володимира Володимировича Бондаренка

Скандальний київський бізнесмен отримав підозру за будівництво відпочинкового комплексу на Дніпрі. Як виявилося, його бізнес-партнером є людина з таким же ім’ям, прізвищем та по батькові, як у секретаря Київради Володимира Бондаренка, який написав заяву про усунення його від обов’язків проводити засідання Київради на час досудового розслідування у справі про земельну корупцію.

Ситуацію вивчив "Телеграф" та розповідає про те, які цікаві деталі вдалося знайти. За даними слідства, приватний підприємець без дозволів збудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га у прибережній захисній смузі Галерної затоки у Голосіївському районі Києва.

"Для того, щоб набути право користування на цю земельну ділянку, підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура у 2024 році звернулась до суду з позовом, в якому просить знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та розірвати договори оренди на земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

Важливо, що прокуратура не називає назви комплексу, а також імені підозрюваного. Однак, згідно з фото, прикріпленим до повідомлення правоохоронців, очевидно, йдеться про комплекс Galera Resort, розташований на вул. Набережно-Корчуватська, 35.

Як пише LIGAnet, у 2015 році ТОВ "РК Галера" Олександра Крамаренка зареєструвало право власності на комплекс, на підставі чого у 2018 році Київська міська рада передала компанії 0,6 га землі, на якій він розташований.

"У 2024 році Київська міська рада поновила первинний договір оренди на 15 років та уклала з підприємством договір оренди на суміжну ділянку", — зазначають журналісти.

Зазначимо, за даними "Опендатабот", Крамаренко є бізнес-партнером такого собі Володимира Володимировича Бондаренка — повного тезки заступника міського голови, секретаря Київради.

Разом вони володіють ТОВ "Б.В.К.", якому належить бізнес-центр у Протасовому яру (Нововокзальна, 2).

Крім того, аналізуючи дані з відкритих реєстрів, вдалося встановити, що Володимир Бондаренко є директором, засновником чи учасником цілої низки фірм. Наприклад, ТОВ "Лікра". У цьому бізнесі його партнером є Марина Крамаренко.

А ще є ТОВ "БЛІК-ПЛЮС", ТОВ "БРИЗ ГРУП", ТОВ "ОАЗІС ГРУП" і т.д. Аналізуючи дані про "ОАЗІС ГРУП", а також ТОВ "Лікра", можна помітити, що вони зареєстровані на одній вулиці у Києві — Максима Рильського.

Після цього стало очевидним, що Олександр Крамаренко, Марина Крамаренко та Володимир Бонадеркно є сусідами.

Що ще відомо про Крамаренка

Олександр Крамаренко у публічному просторі ще відомий як радник колишнього голови Державної податкової служби Олексія Любченка. Як пише Судовий репортер, посилаючись на рішення суду, власник "РК Галера" фігурує у справі, розслідуванням якої займалося НАБУ.

За даними журналістів, під час обшуків у його будинку детективи Бюро знайшли 993 тисячі 700 доларів та 30 тисяч євро, що могли бути неправомірною вигодою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київській міській державній адміністрації звільнили низку посадовців, які фігурують у земельній корупційній справі.