Топчиновник Київради "самоусунувся" на тлі корупційних скандалів (документ)

Виконувати функції секретаря Київради буде Київський міський голова

Володимир Бондаренко, секретар Київради, звернувся до мера Києва Віталія Кличко з проханням відсторонити його від виконання посадових обовʼязків. Причиною він назвав досудове розслідування "у резонансній справі".

"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталій Кличко з тим, аби відсторонити мене від функціональних обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київська міська рада на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", — написав Бондаренко у Facebook.

Він додав, що виконувати функції секретаря Київради наразі буде Київський міський голова. Зокрема йдеться про формування порядку денний та ведення пленарних засідань Київської міської ради, Президії та Погоджувальної ради голів депутатських фракцій.

Що відомо про корупційний скандал у Києві

Бондаренко не уточнив, про яку саме "резонансну справу" каже. Проте ймовірно, йдеться про скандал щодо земельної сфери столиці. Нацполіція викрила масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні "Київзеленбуд". Правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та ще одного високопосадовця, які організували схему отримання "відкатів" від підрядників.

Мер міста Віталій Кличко на тлі новин про земельну корупцію в Києві анонсував низку звільнень. Таким чином міський голова відповів на недавнє розслідування Bihus.info, в якому журналісти отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, яка нібито займалася земельною корупцією у столиці.

Як повідомляв "Телеграф", засідання Київської міської ради 13 березня закінчилося скандалом. Депутати від фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну. Це сталося після того, як провалилося голосування за включення до порядку денного звернення до президента щодо "утисків опозиції".