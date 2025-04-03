"Це ганьба": Кличко критикують за сесію міськради та рішення, хто і що говорить

Сам мер також прокоментував ситуацію

Після сесії Київради 3 квітня, яка пройшла зі скандалами та бійками, деякі депутати та начальник КМДА розкритикували мера міста Віталія Кличка. Зокрема, деякі незадоволені рішеннями, що пролунали на засіданні.

"Телеграф" стежить за ситуацією та зібрав важливі висловлювання, які прозвучали у бік мера та загалом усієї сесії цього дня після закінчення засідання. Зокрема, висловився по рішенням депутат Андрій Вітренко, голова КМДА Тимур Ткаченко та сам міський голова Віталій Кличко.

Тимур Ткаченко

Результатом рішення Київради стане фактичне обмеження повноважень КМВА та її керівника Тимура Ткаченка. Зміни передбачають, що реалізація повноважень виконавчого органу Київради, якою є Київська міська державна адміністрація, відбуватиметься лише за підписом міського голови. Таким чином Київрада фіксує поділ повноважень між Київською міською та Київською військовою адміністраціями.

Сам Ткаченко прокоментував це так:

"Мер Києва проштовхує рішення, яке позбавляє Київську міську військову адміністрацію права видавати розпорядження — і передає це право собі, улюбленому.

Віталій Володимирович, забрати повноваження в начальника військової адміністрації під час воєнного стану може тільки той, хто його туди призначив. А не той, хто забув, що Київ — це не приватна компанія".

Він також додав, що лише останнім часом за ініціативою КМВА вдалося частково розблокувати роботу транспорту під час тривог, евакуювати згорілі та покинуті автомобілі з вулиць, запустити системний моніторинг бюджетних видатків та тендерів столиці.

Віталій Кличко

Київський міський голова заявив у коментарі OBOZ.UA, що дії Київради спрямовані виключно на реалізацію норм закону "Про місцеве самоврядування в Україні". За його словами, це потрібно зокрема для забезпечення життєдіяльності столиці.

"Є чітко сформульовані повноваження КМВА – відповідно до закону України "Про правовий режим воєнного стану" та інших законів. І КМВА має дотримуватися законодавства. Рішення ж Київради стосується тільки реалізації норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Де визначені повноваження та право їх реалізовувати. А саме – забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Тобто, це рішення є необхідним для забезпечення вирішення нагальних господарських питань і забезпечення життєдіяльності столиці", — сказав він.

Андрій Вітренко

Депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко розчарований сесією Київської міської ради та назвав на це кілька причин:

"Перше — підготували київського міського голову дуже погано до проведення сесії. Відбувалися порушення регламенту. Відбувалося блокування законного права депутатів вести свою депутатську діяльність. Слово надавалося вибірково, за політичним принципом", — сказав він журналістам Новини.LIVE.

Також Вітренко додав, що понад 30% депутатів Київради подали свої підписи, щоб порушити питання про висунення на таємне голосування питання про відставку секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка.

"Нам навіть довелося блокувати трибуну для того, щоб це питання поставили на розгляд. Це взагалі цинізм, неповага до суспільства, неповага до депутатів. І окремо хочу сказати, що причини того, що така людина як секретар Київської міської ради не представляла ні Київської міської громади територіально, ні депутатів. Він реалізовував інтереси третіх осіб та працював на користь третіх осіб, які навіть не були депутатами цієї ради. Він постійно порушував регламент і вводив у оману. Зафіксовано три випадки підробки рішень Київської міськради, які призводили до перекручування цих рішень", — пояснив свої слова депутат.

На завершення він зробив підсумок того, що сталося у Київраді, сьогодні такими словами: "Сьогоднішнє засідання — це 100% ганьба".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 3 квітня Кличко звільнив низку посадових осіб, які фігурують у земельній корупційній справі. Однак у списку немає кількох гучних імен.