До 20 градусів тепла вже скоро: коли заморозки змінить справжня весна

Погода вже скоро здивує українців

Погода в Україні після морозів та снігопадів ще порадує українців своїм теплом. Синоптики прогнозують підвищення температури у більшості регіонах.

Такі дані наводить Укргідрометцентр. Там показали карту з прогнозом на 13 та 14 квітня.

Погода в Україні 13 квітня — мінлива хмарність, місцями дощі та тепло

Український гідрометеорологічний центр повідомляє про мінливу погоду на території країни у неділю, 13 квітня. Згідно з представленою картою, очікується переважно мінлива хмарність, проте у деяких регіонах можливі невеликі опади.

Якою буде температура

Температурний фон залишатиметься комфортним, з денними показниками, що коливатимуться переважно в межах +12…+16 градусів тепла.

Західні області (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська, Рівненська): Очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря становитиме +14…+16 градусів.

Очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря становитиме +14…+16 градусів. Північні області (Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська): Прогнозується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі. Денна температура коливатиметься в межах +10…+13 градусів.

Прогнозується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі. Денна температура коливатиметься в межах +10…+13 градусів. Центральні області (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська): Очікується мінлива хмарність, без значних опадів. Денна температура становитиме +11…+14 градусів.

Очікується мінлива хмарність, без значних опадів. Денна температура становитиме +11…+14 градусів. Східні області (Харківська, Донецька, Луганська): Прогнозується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі. Денна температура коливатиметься в межах +13…+15 градусів.

Прогнозується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі. Денна температура коливатиметься в межах +13…+15 градусів. Південні області (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька): Очікується мінлива хмарність, без значних опадів. Денна температура становитиме +10…+12 градусів.

Загалом, неділя обіцяє бути відносно теплою, проте мешканцям північних та східних областей варто мати при собі парасольки на випадок невеликих дощів.

Погода в Україні 14 квітня — відчутне потепління, переважно сонячно

Порівняно з попереднім днем, 14 квітня стане ще теплішим. Денні показники температури повітря в більшості регіонів піднімуться до комфортних +15…+19 градусів тепла. Згідно з представленою картою, очікується переважно сонячна погода, лише подекуди можлива невелика хмарність.

Якою буде температура

Західні області (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Тернопільська, Волинська, Рівненська): Очікується переважно сонячна погода. Денна температура повітря коливатиметься в межах +17…+19 градусів, що на кілька градусів вище, ніж 13 квітня.

Очікується переважно сонячна погода. Денна температура повітря коливатиметься в межах +17…+19 градусів, що на кілька градусів вище, ніж 13 квітня. Північні області (Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська): Прогнозується переважно сонячно, можлива невелика хмарність. Денна температура повітря становитиме +13…+17 градусів, також відзначається потепління порівняно з неділею.

Прогнозується переважно сонячно, можлива невелика хмарність. Денна температура повітря становитиме +13…+17 градусів, також відзначається потепління порівняно з неділею. Центральні області (Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська): Очікується переважно сонячна погода. Денна температура повітря підніметься до +15…+17 градусів.

Очікується переважно сонячна погода. Денна температура повітря підніметься до +15…+17 градусів. Східні області (Харківська, Донецька, Луганська): Прогнозується переважно сонячно, місцями можлива невелика хмарність. Денна температура повітря коливатиметься в межах +16…+19 градусів, відчутне потепління.

Прогнозується переважно сонячно, місцями можлива невелика хмарність. Денна температура повітря коливатиметься в межах +16…+19 градусів, відчутне потепління. Південні області (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька): Очікується переважно сонячна погода. Денна температура повітря становитиме +14…+16 градусів, також тепліше, ніж напередодні.

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