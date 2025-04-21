Євро майже 50: дізнайтесь останній курс валюти на "чорному ринку"

Ціна продажу євро — стабільна

На валютному ринку Києва спостерігається різноспрямована динаміка: євро впевнено зростає й майже досяг 48 гривень, тоді як долар незначно знизився. Така тенденція зберігається вже майже тиждень, що свідчить про посилення позицій європейської валюти.

Про це свідчать свіжі дані з Мінфіну.

Станом на 18:00 21 квітня середня ціна купівлі долара США в обмінниках столиці становить 41,00 грн, а середня ціна продажу — 41,12 грн. Це говорить про незначне послаблення американської валюти.

Скриншот валютного аукціону

Натомість євро демонструє протилежну динаміку. Середня ціна купівлі євро 21 квітня становить 47,30 грн, що хоч і трохи знизилося на 0,01 грн, все ж залишається на високому рівні. Ціна продажу євро — стабільна — 47,70 грн, і впритул наблизилася до позначки в 48 гривень.

Скриншот валютного аукціону

Курс євро в Україні демонструє стабільне зростання протягом майже тижня. Якщо ще минулого вівторка за євро давали 44,71 гривні, то вже в понеділок, 14 квітня, його вартість зросла до 46,91 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що долар США продовжує слабшати на міжнародних ринках. Аналітики пов’язують таку тенденцію з невизначеністю в економічному курсі Сполучених Штатів, що змусило інвесторів засумніватися у стабільності американської валюти.