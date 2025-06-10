Підтримувала "туалетні схеми"? Яку депутатку Кличко хоче бачити новим секретарем Київради

Йдеться про депутатку від фракції "Голос"

Мер столиці Віталій Кличко визначився з основними кандидатами на посаду нового секретаря Київради. Він запропонував додати до них і депутатку від фракції "Голос" Зою Ярош.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Telegram. За його словами, різні фракції подавали кандидатури і була дискусія, після якої буде ухвалено остаточне рішення

"Після консультацій внесу в сесійну залу на посаду нового секретаря Київради кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Зою Ярош

Зоя Ярош — це українська адвокатка та політична діячка. Вона народилася 9 грудня 1976 року в Миколаївській області. У 2000 році закінчила юридичний факультет Одеського національного університету ім. Мечникова (правознавство), а 2006 року — міжнародне право в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.

З 2001 року почала адвокатську кар'єру в різних юридичних компаніях, а у 2005 відкрила власне адвокатське бюро. У 2017 та 2019 була обрана президенткою Асоціації адвокатів України.

Зоя Ярош

З 2020 Ярош почала свою політичну кар'єру, тоді її обрали депутаткою Київської міської ради від партії "Голос". Вона стала членекинею постійних комісій Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, архітектури, містобудування та земельних відносин.

За час своєї політичної кар'єри вона активно виступала за захист історичної забудови Києва. Однак, за даними аналітичного руху "Чесно", у квітні 2025 року Ярош увійшла до числа депутатів, які більше за інших підтримували так звані "туалетні схеми" — виділення землі з ознаками корупції. Вона голосувала "за", хоча на сесіях Київради казали, що Ярош ніби проти цих схем.

Ярош голосувала за "туалетні схеми"

Зауважимо, що земельні "туалетні схеми" – це практика, коли на земельних ділянках Києва реєстрували об'єкти, найчастіше громадські туалети. Потім власники цих споруд оформлювали землю під ними в оренду або власність без аукціону. На цих ділянках згодом зводили багатоповерхівки та бізнес-центр.

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