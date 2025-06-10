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Підтримувала "туалетні схеми"? Яку депутатку Кличко хоче бачити новим секретарем Київради

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Кличко призначив Ярош на посаду у Київраді Новина оновлена 10 червня 2025, 12:19
Кличко призначив Ярош на посаду у Київраді. Фото Колаж "Телеграфу"

Йдеться про депутатку від фракції "Голос"

Мер столиці Віталій Кличко визначився з основними кандидатами на посаду нового секретаря Київради. Він запропонував додати до них і депутатку від фракції "Голос" Зою Ярош.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Telegram. За його словами, різні фракції подавали кандидатури і була дискусія, після якої буде ухвалено остаточне рішення

"Після консультацій внесу в сесійну залу на посаду нового секретаря Київради кандидатуру депутатки від фракції "Голос" Зої Ярош", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Зою Ярош

Зоя Ярош — це українська адвокатка та політична діячка. Вона народилася 9 грудня 1976 року в Миколаївській області. У 2000 році закінчила юридичний факультет Одеського національного університету ім. Мечникова (правознавство), а 2006 року — міжнародне право в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка.

З 2001 року почала адвокатську кар'єру в різних юридичних компаніях, а у 2005 відкрила власне адвокатське бюро. У 2017 та 2019 була обрана президенткою Асоціації адвокатів України.

Зоя Ярош
Зоя Ярош

З 2020 Ярош почала свою політичну кар'єру, тоді її обрали депутаткою Київської міської ради від партії "Голос". Вона стала членекинею постійних комісій Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, архітектури, містобудування та земельних відносин.

За час своєї політичної кар'єри вона активно виступала за захист історичної забудови Києва. Однак, за даними аналітичного руху "Чесно", у квітні 2025 року Ярош увійшла до числа депутатів, які більше за інших підтримували так звані "туалетні схеми" — виділення землі з ознаками корупції. Вона голосувала "за", хоча на сесіях Київради казали, що Ярош ніби проти цих схем.

Ярош голосувала за туалетні схеми
Ярош голосувала за "туалетні схеми"

Зауважимо, що земельні "туалетні схеми" – це практика, коли на земельних ділянках Києва реєстрували об'єкти, найчастіше громадські туалети. Потім власники цих споруд оформлювали землю під ними в оренду або власність без аукціону. На цих ділянках згодом зводили багатоповерхівки та бізнес-центр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Максим Бахматов став новим керівником Деснянської районної державної адміністрації Києва.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Київрада #Зоя Ярош