Зеленський призначив нових голів райадміністрацій Києва: серед них колишній телеведучий та дзюдоїст
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Вісім районів Києва отримали нових керівників
Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів районних адміністрацій Києва. Загалом крісла отримали вісім чиновників, хоча районів у столиці десять.
Про це йдеться у текстах указів, які розміщені на сайті Офісу президента. З їхнього тексту зрозуміло, що перестановки не торкнулися голови Оболонського району Кирила Фесика та голови Печерського району Наталії Кондрашової.
Шевченківську РДА очолить Олександр Романович Сазанович. До цього він був заступником голови Оболонської РДА.
Мовенко Сергій Олександрович і так був в.о. глави Солом’янської РДА, але тепер повноцінно займе цей пост. До 2024 року він був заступником голови Волинської ОВА.
Святошинську очолить український дзюдоїст та депутат Київради ("СН") Зантарая Георгій Малхазович.
Подільську очолить доцент кафедри міжнародних відносин Університету культури Поплавського та політтехнолог Наконечний Володимир Михайлович.
Дніпровську очолить Паладій Андрій Миколайович. З 2024 року він був в.о. директора Департаменту цифрового розвитку АРМА.
Голосіївська РДА управлятиметься Дунаївською Софією Анатоліївною.
Ковтунов Олександр Володимирович до цього виконував обов’язки голови Дарницької РДА, а тепер стане її повноцінним головою.
Деснянську очолить Бахматов Максим Ісанович, у минулому телеведучий, автор, продюсер та резидент українського Comedy Club. З 2019 року він був радником мера Києва зі стратегічних питань та диджиталізації.
Як повідомлялося раніше, Зеленський призначив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова послом України в Туреччині.