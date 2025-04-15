Не вистачило голосів: депутати Київради провалили голосування щодо "туалетних схем"

Депутати не зібрали кворум

Депутати Київради провалили голосування щодо скасування сумнозвісних "земельно-туалетних схем". На засіданні просто не вистачило голосів депутатів для ухвалення цього рішення.

Навіть після додаткових консультацій у залі зібралося тільки 61 депутат, а цього замало для потрібного кворуму. Про це повідомляють Новини.Live.

Після невдалої спроби голосування депутатка Київради Ліля Пашинна пояснила юридичні перешкоди. "Як ми можемо зараз ухвалювати будь-яке рішення, якщо накладений арешт? У юридичному висновку чітко вказано, що здійснюється досудове розслідування", – наголосила вона.

Що відомо про "туалетні схеми"

Земельні "туалетні схеми" – це практика, коли на земельних ділянках Києва реєстрували об'єкти, найчастіше громадські туалети. Потім власники цих споруд оформлювали землю під ними в оренду або власність без аукціону. На цих ділянках згодом зводили багатоповерхівки та бізнес-центри.

НАБУ встановило, що протягом 2022–2024 років організована група таким чином незаконно заволоділа цінними ділянками столиці. Вже повідомлено про підозру десятьом особам, сімох з них взято під варту. Київрада тим часом розробляє нові правила розгляду земельних питань, щоб подібні зловживання стали неможливими в майбутньому.

Секретар Київради Володимир Бондаренко раніше повідомив, що "туалетні схеми" стали можливими через законодавчу лазівку — Департамент земельних ресурсів не має повноважень перевіряти законність появи об'єктів нерухомості на земельних ділянках. Хоча парламент нещодавно ухвалив профільний закон, до нього не включили поправки для усунення цих лазівок.

Раніше "Телеграф" писав, що конфлікт між Кличком та Ткаченком набирає обертів. Проти мера подали позов у суд.