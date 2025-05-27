Зеленський призначив головою райадміністрації "кращого мера Києва" і критика Кличка: хто такий Бахматов

У Бахматова цікава біографія, в якій знайшлося місце і неоднозначним подіям

Максим Бахматов став новим керівником Деснянської районної державної адміністрації Києва. Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський. Нових голів отримала ціла низка райдержадміністрацій столиці, але найвидніший з них, мабуть, саме колишній радник Кличка.

"Телеграф" розповідає про Максима Бахматова. Це людина і пароплав "Льодокол" (творчий псевдонім), "викривач корупції" з неоднозначною репутацією, який встиг побувати коміком і бізнесменом, стати радником Кличка, а після цього його затятим критиком, піти з команди мера, назвавши нову Київраду "х*й, г*вно і мураха".

Максим Бахматов

Біографія

Народився у 1978 році в Усть-Камчатську Камчатського краю (РРФСР);

Освіта: у 1995 році закінчив школу у Львові, у 2000 році отримав диплом Київського Міжнародного Університету за спеціальністю Міжнародна Економіка, а у 2003-му — диплом МВА IMI.

Кар’єра та творчість:

навчаючись в університеті, в 1998 році Максим Бахматов почав працювати в компанії мобільного зв’язку МТС, де пройшов шлях від оператора call-центру до провідного експерта дилерської мережі;

Зі студентських років захоплюється КВК (У 1996-2005 роках — директор та капітан команди КВК "ДІПКОРПУС", Збірна Києва-Кіровограда, Збірна Києва "Аляска", які отримали у цей час різні почесні творчі нагороди та титули: чемпіон Києва 1998 року, чемпіон Відкритої Слобожанської Ліги-2001, 2003, чемпіон Вищої Української Ліги 2005 року);

працював директором з розвитку бізнесу в агенції Leo Burnett, а також Sales-менеджером компанії Samsung у Прибалтиці;

У 2005 році разом із колишнім однокласником Едуардом Зінгером створив UkrGerman Enterprise (UGE), яка через 9 років виросла у провідну світову IT-компанію . Влітку 2014 року UGE українська SoftServe, яка займайться софтвером. Спільний проєкт був оцінений більш ніж у $ 2 млн і став у 2014 році найбільшим в IT-сфері країни;

(UGE), яка через 9 років виросла у провідну світову . Влітку 2014 року UGE українська SoftServe, яка займайться софтвером. Спільний проєкт був оцінений більш ніж у $ 2 млн і став у 2014 році найбільшим в IT-сфері країни; "Батько" Comedy Club UA (у 2006 році — спільно з Артуром Джанібекяном, за прикладом російського телепроекту Comedy Club, він створює компанію Comedy Club UA, в якій стає співвласником, генеральним продюсером і провідним резидентом. Проте вже у 2007 році між Максимом Бахматовим та його колегами з бізнесу виникають протиріччя у творчих та організаційних питаннях, Бахматов виходить із компанії Comedy Club UA, щоб зайнятися власними творчими телепроєктами.

Comedy Club UA (скриншот з випуску, на фото Сергій Притула)

У 2008 році створює компанію Ledokol Bakhmatov Group (продакшн компанія) . У тому ж році спільно з дизайнером та 3D художником Олексієм Мартиненком, створює компанію NII VFX (3D-анімація та пост-продакшн студія), яка стає складовою Ledokol Bakhmatov Group.

. У тому ж році спільно з дизайнером та 3D художником Олексієм Мартиненком, створює компанію NII VFX (3D-анімація та пост-продакшн студія), яка стає складовою Ledokol Bakhmatov Group. У червні 2009 року він запрошує інвестора Мохаммада Захура та створює спільну компанію Ledokol Istil.

Телепроєкти

Автор та головний продюсер скетч-шоу "Українці Афігенні (UA)".

скетч-шоу "Українці Афігенні (UA)"

Під керівництвом творчої команди Бахматова на телеканалі "K-1" виходило іронічно-політичне "Шоу без назви" із відомим співаком та композитором Кузьмою Скрябіним.

Шоу без назви

Під керівництвом творчої команди Бахматова виходить іронічно-гумористичне кулінарне телешоу "Булки".

кулінарне телешоу "Булки"

Співведучий шоу "П'ятниця. Вечір" на телеканалі "Україна".

18 червня 2015 року Максим Бахматов призначений виконувачем обов'язків генерального директора Національного Експоцентру України Державного управління справами. У квітні 2016 року призначений генеральним директором НЕУ. 21 березня 2017 року пішов з посади керівника Експоцентру;

З квітня 2017 по вересень 2019 року – керуючий партнер інноваційного центру-міста UNIT.City у Києві;

UNIT.City. Фото: Romankravchuk

У вересні 2018 року увійшов до складу наглядової ради мережі кінотеатрів Multiplex;

У 2019 році мер Києва Віталій Кличко призначив Максима Бахматова на посаду свого радника ;

; У червні 2020 року Максим Бахматов пішов з посади радника мера Києва Віталія Кличка .

. У листопаді 2020-го зареєстрував громадську організацію "Офіс трансформації" та очолив її. Мета організації — зробити роботу державних та муніципальних установ більш ефективною.

Сім’я: Одружений, має трьох дітей.

Цікаве про Бахматова

"Викривач корупції" з неоднозначною репутацією

Максима Бахматова називають викривачем корупції через його діяльність у рамках громадської організації "Офіс трансформації", створеної у 2020 році. Ця організація займається підвищенням ефективності державних та комунальних структур, а також трансформацією системи звітності та відповідальності місцевої влади. Бахматов активно критикує корупційні схеми, зокрема у київських владних структурах. Однак його репутація як борця з корупцією є неоднозначною.

Як писав OBOZ.ua, у 2023 році, під час співбесіди, коли Бахматов подавав свою кандидатуру на главу Департаменту з питань антикорупції КМДА, про нього самому випливли несподівані факти. Конкурсна комісія з'ясувала, що він був фігурантом кримінальної справи і відобразив у декларації не всі свої доходи.

Зокрема йдеться про кримінальну справу за підробку документів. І хоча справа розвалилася, Бахматов зізнався, що він сфальшував довідку про зарплату, щоб отримати кредит у банку. У той же час Бахматов не заперечував, що мав достатньо коштів для того, щоб уникнути кредиту. На пряме запитання: "Чому потрібно позичати, якщо є такі статки?" він відповів: "У момент, коли це відбувалося, потрібно було взяти в борг, щоб розвивати далі компанію". Також Бахматов під час співбесіди пояснив, що кредит він узяв тому, що йому активно пропонували скористатися боргом. При цьому нібито самі банкіри дали дозвіл фальсифікувати довідку і попередили, що її не перевірятимуть.

"Скажу, що все вже віддано. Але я сам собі виписав довідку, пов’язану із моїм доходом", — пояснив він.

Згідно з реєстром судових рішень, йдеться про кримінальну справу 761/24318/14-к. У ній зазначено, що Бахматов хотів узяти в кредит 212 тисяч доларів і для цього підробив довідку про доходи, яку надав ОТП Банку. А справу закрили у 2014 році через закінчення строків давності.

Проте журналіст Назар Приходько висловлював й іншу думку щодо цього. Він звинуватив суддю у "кривосудді" і навіть почав підозрювати, що такому рішенню справи могла нібито сприяти корупція.

"В серпні 2014, коли "яничари" Януковича підчищали хвости, суддя Тетяна Овсеп’ян звільнила Бахматова від кримінальної відповідальності. Його звинувачували у підробці документів. Він надав фейкові довідки, щоби отримати понад 212 тис. доларів кредиту. Судячи зі статті (ч.3 ст.358 КК України), злочин міг бути скоєний повторно. За це Овсеп’ян мала б дати Бахматову 5 років обмеження чи позбавлення волі. Але справу тупо закрили. Цікаво, скільки це коштує?", — писав він у Facebook.

Довідка: згідно з даними з відкритих джерел, суддя Тетяна Овсеп’ян працює у Шевченківському районному суді Києва досі. У 2025 році суддя з таким ім'ям та прізвищем подавала декларацію.

Суддя Шевченківського суду Києва Тетяна Овсеп’ян. Фото: Олексій Арунян, Ґрати

Крім того, Назар Приходько розповів і ще про одну справу "викривача корупції". Вона стосувалося іпотеки Бахматова.

"Таким чином, після отримання вимоги № 24-3/297 від 18 березня 2021 року, усвідомлюючи ризик початку процесу стягнення основної суми заборгованості за кредитним договором, ОСОБА_2 навмисно здійснила продаж майна, яке може бути стягнуто в рахунок погашення заборгованості для уникнення відповідальності перед кредитором та навмисно зменшила розмір своєї платоспроможності, позбувшись даних активів", — йшлося в матеріалах справи.

У зв’язку з цим журналіст засумнівався у репутації Бахматова і навіть у тому, що він може провадити антикорупційну діяльність.

"Він взяв іпотеку, а в недалекому 2021 продав будинок і земельну ділянку, які були під заставою, тільки б не повертати кредитору борг. При чому занизив вартість майна: будинку з 9,6 млн до 6,4 млн грн, ділянки — з 2 млн до 1 млн грн. Тобто людина роками збагачувалася на схематозі, а прибутки прикривала легальним бізнесом. І нічого — він на волі і користується повагою в суспільстві, і навіть в корупції когось викриває", — висловився Приходько.

У результаті Бахматов виявився чистим перед законом, проте домисли та чутки через загадкові кримінальні справи могли кинути тінь на його репутацію "викривача корупції"

Кличко та Бахматов

У 2019 році, коли Бахматов став радником мера Києва, Кличко позитивно відгукувався про нього:

"Ви знаєте його як людину, яка вдихнула життя у ВДНГ та UNIT.City. Максим уміє працювати, вести за собою однодумців, утілювати успішні проекти. У нього багато цікавих ідей і велике бажання долучитися до змін у Києві. А ще мені подобаються його почуття гумору та вихованість".

Кличко і Бахматов

Бахматов у свою чергу наголосив, що готовий долучитися до позитивних змін у місті:

"Я за створення нового, за розвиток і зростання. Я розумію, що робити, як робити і в якому напрямку рухатись. У мене багатий досвід у КВК та Comedy Club, на сьогодні це дуже важливо в нашій державі".

Проте вже у 2020 році Бахматов пішов зі своєї посади тому, що "манав розвивати місто під час виборів. Турбулентність і гівно, яке накидають, ніяк не пов'язані з ефективним управлінням", — сказав він.

Сам брати участь у виборах мера Києва Бахматов відмовився. При цьому допустив своє висування в мери столиці у 2025 році.

Докладно про свій відхід з посади радника Кличка Бахматов розповів в інтерв’ю виданню "Бабель". До речі, кілька членів команди Кличка, з якими спілкувалися журналісти, на умовах анонімності кажуть, що до медійного радника у багатьох у Київській міськдержадміністрації накопичилися питання: його назвали "поверхневим" та звинувачували у тому, що замість роботи він займається піаром. Бахматова такі претензії відверто дратують. Його відповідь: "Важливо, щоб найголовніша людина була задоволена, тобто Кличко".

Про звільнення :

"Максим Бахматов не про політику, а про управління. Я зрозумів, що повинен зробити паузу на чотири місяці. Потрібно перегрупуватися і в листопаді повернутися під нову Київраду, яка буде пеклом. Там буде сім партій, і його можна назвати х*й, г*вно і мураха… Є управлінець, який зробив мільярд проєктів, створив "Офіс трансформацій". А зараз я спілкуюся з депутатами, бізнесменами і розумію, що всі зусилля [під час передвиборчої кампанії] будуть спрямовані на цькування та поливання гівном, а не на трансформацію та розвиток громади", — заявив він.

Про рейтинг Кличка

Бахматов нескромно заявив, що після початку роботи з Кличком рейтинг мера піднявся з 19 відсотків до 43.

"Цифри кажуть, що я вирішив його проблеми", — сказав він.

На заяву, що приписувати собі зростання рейтингу Кличка це сміливо, Бахматов відповів так:

"Та не тільки я допоміг — ціла команда, але два відсотки я собі відхоплю, ну може сім".

Варто зазначити, що, за даними КМІС, на початку 2025 року рейтинг Кличка становив 54,5 відсотка. Він залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера.

Критика Кличка

Після звільнення з посади радника мера Бахматов почав дедалі активніше критикувати місього голову.

Ось кілька заяв про мера з різних інтерв’ю Бахматова:

-Кличко вважає, що він великий політик. Ні, він мер і він повинен займатися г*вном. У буквальному значенні слова. Станцією аерації.

Довідка: очевидно йдеться про Бортницьку станцію аерації. Єдина станція очищення стічних каналізаційних вод у Києві, що довгі роки перебувала в поганому стані.

-Ви запам’ятаєте Кличка як людину, яка побудувала два пішохідні мости туди, куди вони не потрібні. Він розвалив усі ключові мости. Він не створив жодної нової транспортної стратегії, профукав від Світового банку. Він не розібрався з екологією. Не розібрався із заводом "Радикал".

Довідка: у Києві біля станції метро "Лісова" розташований колишній завод "Радикал". Підприємство займалося виготовлення синтетичних матеріалів і стало монополістом. Проте вже після зупинки роботи заводу багато речовин, зокрема, радіоактивних залишилися не утилізованими. Тепер є джерелом екологічної проблеми.

-Бути хорошим боксером не означає бути хорошим мером.

Також Бахматов багато разів опосередковано критикував Кличка, наприклад, роблячи зауваження щодо неефективності команди мера. Зокрема, 2024 році він критикував дії команди мера Києва Віталія Кличка про допомогу бойовим бригадам, приписаним до столиці.

Мерські амбіції

Як ми вже писали ще в 2020 році, Бахматов допустив своє висування в мери столиці в 2025 році. Він вірить, що може стати найкращим мером Києва по ефективності.

"Бахматов стане найкращим мером з часів Кия, Щека та Хорива — це правда", — заявив він і зазначив, що коли він так говорить, то одночасно "тролить і не тролить".

"Згодом це станеться (мерство Бахматова — Ред.)", — сказав він на одній із передач.

До речі, Бахматов дуже популярний у соціальних мережах. Так, наприклад, у YouTube він має свій блог, на який підписано майже 30 тисяч осіб.

Декларація

Сімейство Бахматових є мультимільйонерами. Свої статки ще у 2024 році глава сімейства пояснював 20-річною кар’єрою бізнесмена.

Так, у річній декларації, поданій у 2025 році зазначено, що його сім'я має такі грошові активи:

Максим Бахматов: 200 тисяч євро, 299 тисяч доларів та 40 тисяч гривень готівкою або на банківських рахунках.

Мати: накопичила 50 тисяч доларів.

Дружина: має 150 тисяч доларів.

Доходи за 2024 рік:

Загалом сімейство Бахматових за 2024 рік заробило близько 6 мільйонів гривень. Найбільше до сімейного бюджету вклалася дружина Бахматова — 4 834 876 гривень.

Також у Бахматових багато нерухомості, зокрема, не його дружину записано 50% дачного будинку за 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим був відомий екс-радник Януковича Портнов.