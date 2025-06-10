Поддерживала "туалетные схемы"? Кличко предложил депутата на должность нового секретаря Киевсовета

Речь идет о депутатке от фракции "Голос"

Мэр столицы Виталий Кличко определился с основными кандидатами на должность нового секретаря Киевсовета. Он предложил добавить к ним и депутата от фракции "Голос" Зою Ярош.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram. По его словам, разные фракции подавали кандидатуры и была дискуссия, после которой будет принято окончательное решение.

"После консультаций внесу в сессионный зал на должность нового секретаря Киевсовета кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", — говорится в сообщении.

Что известно о Зое Яроше

Зоя Ярош – это украинская адвокат и политическая деятельница. Она родилась 9 декабря 1976 в Николаевской области. В 2000 году окончила юридический факультет Одесского национального университета им. Мечникова (правоведение), а в 2006 году – международное право в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

С 2001 года начала адвокатскую карьеру в разных юридических компаниях, а в 2005 году открыла собственное адвокатское бюро. В 2017 и 2019 была избрана президентом Ассоциации адвокатов Украины.

Зоя Ярош

С 2020 года Ярош начала свою политическую карьеру, тогда ее избрали депутатом Киевского городского совета от партии "Голос". Она стала членом постоянных комиссий Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиций, архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

За время своей политической карьеры она активно выступала в защиту исторической застройки Киева. Однако, по данным аналитического движения "Честно", в апреле 2025 года Ярош вошла в число депутатов, больше других поддерживавших так называемые "туалетные схемы" — выделение земли с признаками коррупции. Она голосовала "за", хотя на сессиях Киевсовета говорили, что Ярош вроде бы против этих схем.

Ярош голосовала за "туалетные схемы"

Заметим, что земельные "туалетные схемы" – это практика, когда на земельных участках Киева регистрировались объекты, чаще всего общественные туалеты. Затем владельцы этих построек оформляли землю под ними в аренду или собственность без аукциона. На этих участках впоследствии строили многоэтажки и бизнес-центр.

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