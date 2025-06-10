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Поддерживала "туалетные схемы"? Кличко предложил депутата на должность нового секретаря Киевсовета

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Кличко предложил Ярош назначыть на должность в Киевсовете Новость обновлена 10 июня 2025, 12:19
Кличко предложил Ярош назначыть на должность в Киевсовете. Фото Коллаж "Телеграфа"

Речь идет о депутатке от фракции "Голос"

Мэр столицы Виталий Кличко определился с основными кандидатами на должность нового секретаря Киевсовета. Он предложил добавить к ним и депутата от фракции "Голос" Зою Ярош.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Telegram. По его словам, разные фракции подавали кандидатуры и была дискуссия, после которой будет принято окончательное решение.

"После консультаций внесу в сессионный зал на должность нового секретаря Киевсовета кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", — говорится в сообщении.

Что известно о Зое Яроше

Зоя Ярош – это украинская адвокат и политическая деятельница. Она родилась 9 декабря 1976 в Николаевской области. В 2000 году окончила юридический факультет Одесского национального университета им. Мечникова (правоведение), а в 2006 году – международное право в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко.

С 2001 года начала адвокатскую карьеру в разных юридических компаниях, а в 2005 году открыла собственное адвокатское бюро. В 2017 и 2019 была избрана президентом Ассоциации адвокатов Украины.

Зоя Ярош
Зоя Ярош

С 2020 года Ярош начала свою политическую карьеру, тогда ее избрали депутатом Киевского городского совета от партии "Голос". Она стала членом постоянных комиссий Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития, инвестиций, архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

За время своей политической карьеры она активно выступала в защиту исторической застройки Киева. Однако, по данным аналитического движения "Честно", в апреле 2025 года Ярош вошла в число депутатов, больше других поддерживавших так называемые "туалетные схемы" — выделение земли с признаками коррупции. Она голосовала "за", хотя на сессиях Киевсовета говорили, что Ярош вроде бы против этих схем.

Ярош голосовала за туалетные схемы
Ярош голосовала за "туалетные схемы"

Заметим, что земельные "туалетные схемы" – это практика, когда на земельных участках Киева регистрировались объекты, чаще всего общественные туалеты. Затем владельцы этих построек оформляли землю под ними в аренду или собственность без аукциона. На этих участках впоследствии строили многоэтажки и бизнес-центр.

Ранее Телеграф рассказывал, что Максим Бахматов стал новым руководителем Деснянской районной государственной администрации Киева.

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#Виталий Кличко #Киев #Киеврада #Зоя Ярош