Видно навіть із космосу. Українці в Києві передали "особливе" вітання Путіну (відео)

На даху будинку виявили популярний вислів

На даху одного з будинків на Троєщині у Києві виявили цікаве послання. Там великими літерами нанесено "народний мем" про главу Росії Володимира Путіна — напис видно навіть з космосу.

Відео супутникових Google-карт, на яких при наближенні видно напис "Путін х**ло" на одному з дахів будинку на Троєщині публікує Telegram-канал "Х**овий Київ". "Навіть для тих, хто в космосі, бовтається в невагомості на МКС, має бути очевидно, що Путін — х**ло!", — підписали кадри.

Звідки пішов найвідоміший мем про Путіна

Приспівка "Путін — х**ло!" вперше пролунала 30 березня 2014 року. Її виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" у Харкові на спільному марші з фанами "Шахтаря". Це був рік, коли Росія окупувала Крим та почала бойові дії на сході України, й "кричалка" швидко поширилася. Вислів набув популярності серед противників політики Володимира Путіна не лише в Україні, а й далеко за її межами, в тому числі серед російських опозиціонерів. "Всенародний культурний мем" широко використовується й за кордоном, особливо в акціях протесту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Сербії не приховують своєї любові до Володимира Путіна. Ще у 2016 році там перейменувати населений пункт на честь Путіна. Село Путіново, яке входить до Медвежського муніципалітету раніше називалося Аджинці.