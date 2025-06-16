"Путіново" на знаку та "Путінівка" на столі: в Європі є село, яке обожнює диктатора (відео, фото)

Культ Путіна та Росії тут вивели в абсолют

Поміняли свою історію на любов до Путіна. Захоплення російським президентом не приховують у Сербії. Її лідер відвідував парад на 9 травня в Москві, а місцеві путінофіли пішли далі. Ще у 2016 році вони вирішили перейменувати населений пункт на честь Путіна.

Так виникло село Путіново, яке входить до Медвежського муніципалітету. Раніше воно називалось Аджинці, назване так турком-засновником понад 140 років тому. Тут дванадцять будинків і трохи більше ніж 40 мешканців, наймолодшим — близько 50 років. Місцеві мешканці вважають Росію добрим другом, вітають Путіна зі святами та однозначно підтримували його дії в Україні. Родичів у Росії вони не мають.

Муніципалітет знаходиться на півдні Сербії

Мешканці Путінового в 2022 році

Рішення про перейменування прийняли одностайно. Однак на карті хутір не знайти — показує дорогу до нього великий дубовий знак, його вирізьбили самостійно.

Знак виготовили самостійно

Місцеву кафану (суміш кав'ярні та бару) назвали "Крим". В ній висять портрети Путіна та російських імператорів. Місцеві також виробляють алкогольний напій "Путіновача" — "Путінівка", названий на честь президента РФ. Це ракія, яку тут женуть не перший рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Москві є вулиця, назва якої співзвучна прізвищу чинного українського президента. Вона знаходиться біля Кремля.