"Що з обличчям?" і не тільки: мережу заполонили жарти про переговори у Стамбулі

Сміють з того, на чому росіяни могли прибути на зустріч

Поки у Стамбулі, за повідомленням ЗМІ, добігли кінця переговори української та російської делегацій, мережу заполонили жарти про цю зустріч. Зокрема найбільше мемів про те, що зустрічі сторін передувала операція СБУ "Павутина", внаслідок якої Росія карколомно втратила чимало носіїв ракет.

"Телеграф" зібрав для вас яскраві жарти та меми про другий етап переговорів у Стамбулі.

Увагу українців привернуло те, з яким настроєм цього разу була делегація РФ на чолі з Володимиром Мединським. Замість посмішок — похмурі та зосередженні обличчя. Спостерігаючи за цим, користувачі мережі жартують, що у росіян так і хочеться спитати: "Що з обличчям?", але у грубішій формі.

Зокрема, жартують, що російська делегація могла б надати одну з вимог — виключити це питання з порядку денного.

Чимало жартів породила тема засобу пересування росіян — тобто на чому вони добирались у Стамбул. І тут також не обійшлось без згадок про атаку FPV-дронів на російські аеродроми. Адже через відсутність літаків (відсилка до знищення ракетних носіїв РФ) могли прибути на автобусі.

Не втримався від насмішки й журналіст Михайло Ткач.

Водночас у мережі помітили, що частина української делегації прибула у військовий формі. Українці висловили сподівання, що вони взяли з собою штабну зброю до однострою. Жартували й про те, що приїхали українці на КАМАЗі або іншій особливій машині.

Ба більше, у мережі підмітили й іншу цікаву деталь цих переговорів — мова, якою були написані пропозиції України щодо миру. За словами Мединського, росіяни отримали українськомовну та англійську версії документа.

І на останок — очима українців переговори з росіянами мають багатослівний вигляд, коли супроводжують атакою на територію РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що українці роблять меми та жартують про легендарну атаку дронів на російській аеродроми.