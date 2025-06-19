Видно даже из космоса. Украинцы в Киеве передали "особенный" привет Путину (видео)

На крыше дома обнаружили популярное высказывание

На крыше одного из домов Троещины в Киеве обнаружили интересное послание. Там большими буквами нанесен "народный мем" о главе России Владимире Путине — надпись видна даже из космоса.

Видео спутниковых Google-карт, на которых при приближении видна надпись "Путин х**ло" на одной из крыш дома на Троещине, публикует Telegram-канал "Х**овый Киев". "Даже для тех, кто в космосе, болтается в невесомости на МКС, должно быть очевидно, что Путин — х**ло!", — подписали кадры.

Откуда пошел самый известный мем о Путине

Припевка "Путин — х**ло!" впервые прозвучала 30 марта 2014 года. Ее исполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове на совместном марше с фанами "Шахтера". Это был год, когда Россия оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины, и кричалка быстро распространилась. Выражение приобрело популярность среди противников политики Владимира Путина не только в Украине, но и далеко за ее пределами, в том числе среди российских оппозиционеров. Всенародный культурный мем широко используется и за рубежом, особенно в акциях протеста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Сербии не скрывают своей любви к Владимиру Путину. Еще в 2016 году там переименовали населенный пункт в честь Путина. Село Путиново, входящее в Медвежский муниципалитет ранее называлось Аджинцы.