Чому Теремки? Як один із районів Києва отримав таку назву
Колись район забудовували для науківців
Назва району Теремки у Києві має цікаве походження. Воно пов’язане не з казками чи архітектурою, як можна було б подумати, а з конкретною історією радянських часів і проєктом "міста в місті".
"Телеграф" зібрав цікаву інформацію та розповідає про історію київських Теремків.
Від казки — до радянської науки
Слово "теремки" справді має казкове звучання і вживається в значенні маленького будиночка чи "хатинки" (зменшене від "терем" — в давньоруській мові це означало вежу чи верхній поверх будинку). Та у випадку з київськими Теремками — все дещо прозаїчніше.
У 1960-х роках неподалік від Голосіївського лісу почалося будівництво житлового масиву для науковців, співробітників Інституту кібернетики АН УРСР та пов’язаних із ним установ. У той час у Києві активно реалізовували ідею створення "містечка вчених" — компактного, нового району з поліпшеним плануванням, школами, садочками й зеленими зонами.
Назва з інститутського середовища
Одна з версій стверджує, що назву "Теремки" дали працівники наукового містечка — напівжартома, у стилі радянської традиції романтизувати новобудови. Мовляв, "наш теремок" — новий будинок у новому, сучасному мікрорайоні. Назва закріпилася в розмовному вжитку й згодом стала офіційною.
Однак деякі дослідники припускають, що назва "Теремки" може мати глибше історичне коріння — ще з часів Київської Русі. За однією з версій, на цій території розташовувалися тереми — дерев’яні житла київської знаті, що зводилися поблизу лісів і струмків. Хоча прямих археологічних доказів цьому мало.
Теремки — це два райони
Нині Теремки — це неофіційна, але дуже впізнавана назва для частини Голосіївського району Києва. Умовно їх поділяють на:
- Теремки-1 — ближче до метро "Іподром" і проспекту Глушкова;
- Теремки-2 — ближче до вулиці Академіка Заболотного й Одеської площі.
Цікаві факти:
- У радянські часи район мав неофіційну назву "київське Силіконове плато" — через велику кількість наукових установ, особливо в галузі електроніки й кібернетики.
- До появи житлового масиву тут були дачі, поля і ліси — і частина старого природного ландшафту збереглася досі в Національному експоцентрі (ВДНГ) і Голосіївському лісі.
