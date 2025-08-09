Почему Теремки? Как один из районов Киева получил такое название

Когда-то район застраивали для ученых

Название района Теремки в Киеве имеет интересное происхождение. Оно связано не со сказками или архитектурой, как можно было бы подумать, а с конкретной историей советских времен и проектом "города в городе".

От сказки к советской науке

Слово "теремки" действительно имеет сказочное звучание и употребляется в значении маленького домика или "избушки" (уменьшенное от "терем" — в древнерусском языке это означало башню или верхний этаж дома). Но в случае с киевскими Теремками все несколько прозаичнее.

В 1960-х годах неподалеку от Голосеевского леса началось строительство жилмассива для ученых, сотрудников Института кибернетики АН УССР и связанных с ним учреждений. В то время в Киеве активно реализовывали идею создания "городка ученых" — компактного, нового района с улучшенной планировкой, школами, садиками и зелеными зонами.

Строительство Теремков, 1970-е годы

Название из институтской среды

Одна из версий утверждает, что название "Теремки" дали работники научного городка – полушутя, в стиле советской традиции романтизировать новостройки. Мол, "наш теремок" — новый дом в новом, современном микрорайоне. Название закрепилось в разговорном употреблении и впоследствии стало официальным.

Теремки, 1970-е годы

Однако некоторые исследователи предполагают, что название "Теремки" может иметь более глубокие исторические корни — еще со времен Киевской Руси. По одной из версий, на этой территории располагались теремы — деревянные жилища киевской знати, возводившиеся вблизи лесов и ручьев. Хотя прямых археологических доказательств этому мало.

Теремки – это два района

В настоящее время Теремки — это неофициальное, но очень узнаваемое название для части Голосеевского района Киева.

Теремки-1 — ближе к метро "Ипподром" и проспекту Глушкова;

Теремки-2 – ближе к улице Академика Заболотного и Одесской площади.

Теремки с высоты птичьего полета

Интересные факты:

В советское время район имел неофициальное название "киевское Силиконовое плато" — из-за большого количества научных учреждений, особенно в области электроники и кибернетики.

До появления жилмассива здесь были дачи, поля и леса — и часть старого природного ландшафта сохранилась до сих пор в Национальном экспоцентре (ВДНХ) и Голосеевском лесу.

Как строили Теремки в 1980-е годы

