Незвичайний "храм" просто неба: у Києві серед лісу знаходять моторошні речі (відео)

Цьому загадковому місцю багато років

У Голосіївському лісі неподалік Теремків існує справді моторошне й інтригуюче місце. Його називають "Сергієва Пустинь".

Відео з трохи містичного місця з'явилося у мережі. На кадрах можемо побачити ікони, інформаційні таблички, "псевдокафедру", дерев’яні хрести та багато іншого.

Кияни в коментарях пишуть, що це місце давно відоме місцевим жителям. І так, дійсно, йому вже 26 років.

Що відомо про Сергієву Пустинь

Цей "храм" ще у 1999 році облаштував киянин Сергій Борисов. Чоловік багато років власноруч облаштовував пустинь у лісі — і з часом там з’явилися хрести, намети, печери та навіть щось схоже на кафедру.

Про цього чоловіка ходить багато чуток. Одні кажуть, що він був художником і фотографом, інші — що мав стосунок до церкви, але з часом розчарувався в інституції та вирішив піти в усамітнення. У 1999 році Сергій залишив міське життя та "оселився" у лісі. Тут, серед дерев, він почав будувати власну духовну територію.

Сергієва Пустинь у Голосіївському лісі. Фото: kiev-klab.com.ua

Пустинь виглядає, м’яко кажучи, незвично. Хрести, печери, ікони, дерев’яні конструкції, інформаційні таблички, позначений піском вівтар — усе це виглядає, ніби поєднання християнства з язичництвом і містицизмом. Тут є навіть саморобна "кафедра", де Сергій іноді проводить молебні. У землі вирито кілька келій — у них він колись жив і молився.

Місце викликає різні емоції: для когось це — храм без стін, для когось — дивакувата інсталяція. Але майже всі, хто сюди потрапляє, кажуть про особливу атмосферу — ніби енергія лісу і духовного пошуку переплелися в одному просторі.

Місце, оповите містикою. Фото: kiev-klab.com.ua

Церковні атрибути в лісі. Фото: kiev-klab.com.ua

Де знаходиться Сергієва Пустинь

Місце: Теремки, Голосіївський ліс

Координати: 50.367985 30.4915129

Найближча станція метро: "Виставковий центр"

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