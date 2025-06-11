Про неї мало хто знає: що приховує третя недобудована станція київського метро (фото)
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Про "примару" столичного метро ходять легенди
Між станціями метро "Лук’янівська" та "Дорогожичі" на зеленій гілці ховається одна з найзагадковіших локацій Києва — недобудована станція метро "Герцена". Вона не відкрита для пасажирів, але її існування — факт, який підтверджують офіційні документи, технічна інфраструктура… і навіть легенди.
"Телеграф" зібрав цікаву інформацію про недобудовану станцію. Колись вона мала стати важливим транспортним вузлом. Сьогодні — це лише темна порожнина в тунелі, яку можна побачити… лише мигцем, з вікна вагона метро.
Що це за станція?
Станцію "Герцена" почали проєктувати ще у 1970-х роках, коли лише створювали концепцію Сирецько-Печерської лінії. Її будівництво стартувало у 1990-х — планували пілонну станцію з виходом у районі вулиці Герцена, біля мотоциклетного заводу та Інституту міжнародних відносин (колишньої партійної школи ЦК КПУ).
Передбачалося, що її відкриють одночасно з "Дорогожичами". Станція мала б покривати значну відстань між сусідніми платформами й обслуговувати густонаселений район.
Цікаво: на деяких планах проєкту станція фігурувала під назвою "Загорівська" — за історичною назвою місцевості.
Чому не добудували?
На момент старту будівництва ситуація в місті вже змінилася:
- Київський мотоциклетний завод, заради працівників якого, зокрема, і планували станцію, занепав;
- пасажиропотік у районі скоротився;
- у місті не вистачало коштів на повноцінне завершення лінії.
Щоб не затримувати запуск інших станцій, проєкт "Герцена" заморозили ще на ранньому етапі.
Що встигли побудувати?
На відміну від "Львівської брами" та "Телички", які мають готові станційні зали, "Герцена" не отримала навіть повноцінного каркаса. Однак деякі елементи залишилися:
- вентиляційна шахта з виходом на вулицю (поблизу Інституту міжнародних відносин);
- металева платформа в тунелі — її використовують як аварійний місток;
- технічні вузли та тюбінги;
- станційний вентиляційний кіоск, який видно на задньому дворі інституту.
Якщо уважно дивитися у вікно потяга між "Лук’янівською" і "Дорогожичами", можна помітити тінь станції — порожнину в тунелі без оздоблення й освітлення.
Легенда: евакуаційна станція для партійної еліти
З роками навколо "Герцена" виникли й міські легенди. Найпопулярніша — що станцію зводили не лише як транспортний об'єкт, а й для евакуації партійної школи у разі надзвичайної ситуації. Її близькість до колишнього ЦК КПУ (нині — Інститут міжнародних відносин) нібито не випадкова.
Офіційного підтвердження цьому немає, але статус "секретної" лише підживив цікавість містян до цієї забутої точки на мапі метро.
Чи має шанс "Герцена" ожити?
Наразі станція не входить до жодного з активних планів розвитку київського метрополітену. Її добудова вимагає колосальних витрат, адже фактично потрібно зводити все з нуля. Єдиний шанс — активна забудова району та зростання потреби у новому вузлі на Сирецько-Печерській лінії.
Фото з місцевих пабліків ""Спрага": в Києві" та "Київ, жива історія".
Раніше "Телеграф" писав про недобудовану станцію метро "Теличка". Вона захована між "Видубичами" та "Славутичем", уже понад 30 років залишається незапущеним об'єктом на карті київського метрополітену.