Про неї мало хто знає: що приховує третя недобудована станція київського метро (фото)

Про "примару" столичного метро ходять легенди

Між станціями метро "Лук’янівська" та "Дорогожичі" на зеленій гілці ховається одна з найзагадковіших локацій Києва — недобудована станція метро "Герцена". Вона не відкрита для пасажирів, але її існування — факт, який підтверджують офіційні документи, технічна інфраструктура… і навіть легенди.

"Телеграф" зібрав цікаву інформацію про недобудовану станцію. Колись вона мала стати важливим транспортним вузлом. Сьогодні — це лише темна порожнина в тунелі, яку можна побачити… лише мигцем, з вікна вагона метро.

Що це за станція?

Станцію "Герцена" почали проєктувати ще у 1970-х роках, коли лише створювали концепцію Сирецько-Печерської лінії. Її будівництво стартувало у 1990-х — планували пілонну станцію з виходом у районі вулиці Герцена, біля мотоциклетного заводу та Інституту міжнародних відносин (колишньої партійної школи ЦК КПУ).

Передбачалося, що її відкриють одночасно з "Дорогожичами". Станція мала б покривати значну відстань між сусідніми платформами й обслуговувати густонаселений район.

Цікаво: на деяких планах проєкту станція фігурувала під назвою "Загорівська" — за історичною назвою місцевості.

Недобудована станція метро "Герцена"

Чому не добудували?

На момент старту будівництва ситуація в місті вже змінилася:

Київський мотоциклетний завод, заради працівників якого, зокрема, і планували станцію, занепав;

пасажиропотік у районі скоротився;

у місті не вистачало коштів на повноцінне завершення лінії.

Щоб не затримувати запуск інших станцій, проєкт "Герцена" заморозили ще на ранньому етапі.

У станції немає платформи

Що встигли побудувати?

На відміну від "Львівської брами" та "Телички", які мають готові станційні зали, "Герцена" не отримала навіть повноцінного каркаса. Однак деякі елементи залишилися:

вентиляційна шахта з виходом на вулицю (поблизу Інституту міжнародних відносин);

металева платформа в тунелі — її використовують як аварійний місток;

технічні вузли та тюбінги;

станційний вентиляційний кіоск, який видно на задньому дворі інституту.

Будівництво станції "Герцена"

Якщо уважно дивитися у вікно потяга між "Лук’янівською" і "Дорогожичами", можна помітити тінь станції — порожнину в тунелі без оздоблення й освітлення.

Недобудовану станцію можна розгледіти через вікно поїзда

Легенда: евакуаційна станція для партійної еліти

З роками навколо "Герцена" виникли й міські легенди. Найпопулярніша — що станцію зводили не лише як транспортний об'єкт, а й для евакуації партійної школи у разі надзвичайної ситуації. Її близькість до колишнього ЦК КПУ (нині — Інститут міжнародних відносин) нібито не випадкова.

Офіційного підтвердження цьому немає, але статус "секретної" лише підживив цікавість містян до цієї забутої точки на мапі метро.

Проєкт станції "Герцена"

Станція "Герцена" могла б мати такий вигляд

Чи має шанс "Герцена" ожити?

Наразі станція не входить до жодного з активних планів розвитку київського метрополітену. Її добудова вимагає колосальних витрат, адже фактично потрібно зводити все з нуля. Єдиний шанс — активна забудова району та зростання потреби у новому вузлі на Сирецько-Печерській лінії.

Тунель біля необудованої станції

Фото з місцевих пабліків ""Спрага": в Києві" та "Київ, жива історія".

Раніше "Телеграф" писав про недобудовану станцію метро "Теличка". Вона захована між "Видубичами" та "Славутичем", уже понад 30 років залишається незапущеним об'єктом на карті київського метрополітену.