Як виглядає Київ після нічного удару: репортаж із атакованих багатоповерхівок

Безліч будинків було пошкоджено після цього обстрілу

У ніч на 22 жовтня ворог вкотре здійснив атаку по Києву, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Пошкоджено кілька будинків, у яких сталася пожежа через падіння уламків БПЛА, також є наслідки від падіння уламків ракети та влучання по 17-поверховоу мжитловому будинку.

Що потрібно знати:

Вночі 22 жовтня ворог атакував Київ ракетами та "шахедами"

Двоє людей загинули. Кількість постраждалих зросла до 19, їх п’ятеро дітей. Госпіталізовано 4 дитини та 5 дорослих. Інші отримують допомогу амбулаторно

Внаслідок ударів по місту пошкоджено житлові будинки

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на відео та фотографіях наслідки нічної атаки по Києву. На кадрах видно, що в деяких будинках сталося загоряння внаслідок падіння уламків "шахедів".

Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На кадрах видно, що в одному із будинків у стіні утворилася дірка.

Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Також було пошкоджено магазини.

У Києві пошкоджено магазини внаслідок атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Що відомо про наслідки атаки

Дніпровський район:

попадання уламків БПЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 людина та людей 10 врятовано.

за іншою адресою – падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого займання.

вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон житлового будинку

Печерський район:

падіння уламку ракети з подальшим спалахом. Пожежі вже нема.

Дарницький район:

попадання уламків БПЛА по території підприємства з подальшим займанням двоповерхової будівлі та ангару

також влучання до 17-ти поверхового житлового будинку. Займання на рівні 14-15 поверхів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про наслідки атаки по Україні в ніч проти 22 жовтня. Під ударом опинилися десять областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.