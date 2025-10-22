Як виглядає Київ після нічного удару: репортаж із атакованих багатоповерхівок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1542
Безліч будинків було пошкоджено після цього обстрілу
У ніч на 22 жовтня ворог вкотре здійснив атаку по Києву, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Пошкоджено кілька будинків, у яких сталася пожежа через падіння уламків БПЛА, також є наслідки від падіння уламків ракети та влучання по 17-поверховоу мжитловому будинку.
Що потрібно знати:
- Вночі 22 жовтня ворог атакував Київ ракетами та "шахедами"
- Двоє людей загинули. Кількість постраждалих зросла до 19, їх п’ятеро дітей. Госпіталізовано 4 дитини та 5 дорослих. Інші отримують допомогу амбулаторно
- Внаслідок ударів по місту пошкоджено житлові будинки
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на відео та фотографіях наслідки нічної атаки по Києву. На кадрах видно, що в деяких будинках сталося загоряння внаслідок падіння уламків "шахедів".
На кадрах видно, що в одному із будинків у стіні утворилася дірка.
Також було пошкоджено магазини.
Що відомо про наслідки атаки
Дніпровський район:
- попадання уламків БПЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 людина та людей 10 врятовано.
- за іншою адресою – падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого займання.
- вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон житлового будинку
Печерський район:
- падіння уламку ракети з подальшим спалахом. Пожежі вже нема.
Дарницький район:
- попадання уламків БПЛА по території підприємства з подальшим займанням двоповерхової будівлі та ангару
- також влучання до 17-ти поверхового житлового будинку. Займання на рівні 14-15 поверхів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про наслідки атаки по Україні в ніч проти 22 жовтня. Під ударом опинилися десять областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.