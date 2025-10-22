Рус

Як виглядає Київ після нічного удару: репортаж із атакованих багатоповерхівок

Автор
Анастасія Мокрик ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки нічної атаки по Києву Новина оновлена 22 жовтня 2025, 11:08
Наслідки нічної атаки по Києву. Фото Ян Доброносов/колаж "Телеграфу"

Безліч будинків було пошкоджено після цього обстрілу

У ніч на 22 жовтня ворог вкотре здійснив атаку по Києву, внаслідок якої є загиблі та постраждалі. Пошкоджено кілька будинків, у яких сталася пожежа через падіння уламків БПЛА, також є наслідки від падіння уламків ракети та влучання по 17-поверховоу мжитловому будинку.

Що потрібно знати:

  • Вночі 22 жовтня ворог атакував Київ ракетами та "шахедами"
  • Двоє людей загинули. Кількість постраждалих зросла до 19, їх п’ятеро дітей. Госпіталізовано 4 дитини та 5 дорослих. Інші отримують допомогу амбулаторно
  • Внаслідок ударів по місту пошкоджено житлові будинки

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав на відео та фотографіях наслідки нічної атаки по Києву. На кадрах видно, що в деяких будинках сталося загоряння внаслідок падіння уламків "шахедів".

Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Наслідки атаки по Києву. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

На кадрах видно, що в одному із будинків у стіні утворилася дірка.

Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
Так виглядає один із будинків у Києві після нічної атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Також було пошкоджено магазини.

Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
У Києві пошкоджено магазини внаслідок атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Ян Доброносов показав наслідки удару по Києву 22 жовтня
У Києві пошкоджено магазини внаслідок атаки. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Що відомо про наслідки атаки

Дніпровський район:

  • попадання уламків БПЛА на рівні 6 поверху 16-ти поверхового житлового будинку з подальшою пожежею. Загинула 1 людина та людей 10 врятовано.
  • за іншою адресою – падіння уламків у дворі житлового будинку без подальшого займання.
  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон житлового будинку

Печерський район:

  • падіння уламку ракети з подальшим спалахом. Пожежі вже нема.

Дарницький район:

  • попадання уламків БПЛА по території підприємства з подальшим займанням двоповерхової будівлі та ангару
  • також влучання до 17-ти поверхового житлового будинку. Займання на рівні 14-15 поверхів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про наслідки атаки по Україні в ніч проти 22 жовтня. Під ударом опинилися десять областей. Внаслідок обстрілів є загиблі та постраждалі.

