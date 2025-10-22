Как выглядит Киев после ночного удара: репортаж из атакованных многоэтажек
Множество домов были повреждены после этого обстрела
В ночь на 22 октября враг в очередной раз совершил атаку по Киеву, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Повреждены несколько домов, в которых случился пожар из-за падения обломков БПЛА, также есть последствия от падения обломков ракеты и попадания в 17-этажный жилой дом.
Что нужно знать:
- Ночью 22 октября враг атаковал Киев ракетами и "шахедами"
- Два человека погибли. Число пострадавших возросло до 19, из них пятеро детей. Госпитализированы 4 ребенка и 5 взрослых. Остальные получают помощь амбулаторно
- В результате ударов по городу повреждены жилые дома
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на видео и фотографиях последствия ночной атаки по Киеву. На кадрах видно, что в некоторых домах случилось возгорание в результате падения обломков "шахедов".
На кадрах видно, что в одном из домов в стене образовалась дыра.
Также были повреждены магазины.
Что известно о последствиях атаки
Днепровский район:
- попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб 1 человек и людей 10 спасены.
- по другому адресу падение обломков во дворе жилого дома без дальнейшего возгорания.
- взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.
Печерский район:
- падение обломка ракеты с последующим возгоранием. Пожара уже нет.
Дарницкий район:
- попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара
- также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о последствиях атаки по Украине в ночь на 22 октября. Под ударом оказались десять областей. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.