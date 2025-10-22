Как выглядит Киев после ночного удара: репортаж из атакованных многоэтажек

Множество домов были повреждены после этого обстрела

В ночь на 22 октября враг в очередной раз совершил атаку по Киеву, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Повреждены несколько домов, в которых случился пожар из-за падения обломков БПЛА, также есть последствия от падения обломков ракеты и попадания в 17-этажный жилой дом.

Что нужно знать:

Ночью 22 октября враг атаковал Киев ракетами и "шахедами"

Два человека погибли. Число пострадавших возросло до 19, из них пятеро детей. Госпитализированы 4 ребенка и 5 взрослых. Остальные получают помощь амбулаторно

В результате ударов по городу повреждены жилые дома

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал на видео и фотографиях последствия ночной атаки по Киеву. На кадрах видно, что в некоторых домах случилось возгорание в результате падения обломков "шахедов".

Последствия атаки по Киеву. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

На кадрах видно, что в одном из домов в стене образовалась дыра.

Так выглядит один из домов в Киеве после ночной атаки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Также были повреждены магазины.

В Киеве повреждены магазины в результате атаки. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Что известно о последствиях атаки

Днепровский район:

попадание обломков БпЛА на уровне 6 этажа 16-ти этажного жилого дома с последующим пожаром. Погиб 1 человек и людей 10 спасены.

взрывной волной повреждено остекление окон жилого дома.

Печерский район:

падение обломка ракеты с последующим возгоранием. Пожара уже нет.

Дарницкий район:

попадание обломков БпЛА по территории предприятия с последующим возгоранием двухэтажного здания и ангара

также попадание в 17-ти этажный жилой дом. Возгорание на уровне 14-15 этажей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о последствиях атаки по Украине в ночь на 22 октября. Под ударом оказались десять областей. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.