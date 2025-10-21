Пролунало понад 20 вибухів за день. Чому Новгород-Сіверський на Чернігівщині не дає спокою росіянам

Місто розташоване всього за 40 км від російського кордону

У вівторок, 21 жовтня, російські війська завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський у Чернігівській області, внаслідок чого загинули 4 особи, ще 7 отримали поранення.

Що потрібно знати:

21 жовтня росіяни завдали масованого удару по місту Новгород-Сіверський

Внаслідок удару загинули 4 особи, 7 отримали поранення

Новгород-Сіверський регулярно страждає від ворожих атак, націлених на об’єкти енергетичної інфраструктури

За інформацією голови РВА Олександра Селівестрова по місту завдано вже близько 20 ударів "Шахедами", багато руйнувань. "Телеграф" розповідає про те, чому це місце не дає спокою ворогові.

Слід зазначити, що російська армія регулярно атакує Новгород-Сіверський. Це місто є адміністративним центром однойменного району та міської громади. Воно розташоване на правому березі Десни, за 270 км на північний схід від Києва і за 40 км від російського кордону.

За даними 2022 року, в Новгород-Сіверському мешкало 12 375 осіб. З 24 лютого по 2 квітня 2022 року місто перебувало під російською окупацією.

Раніше повідомлялося, що 5 вересня Новгород-Сіверська громада Чернігівської області зазнала удару російських безпілотників. Фіксувалися влучення по об’єктах критичної інфраструктури, через які частина населених пунктів району залишилася без електропостачання.

Вночі 8 вересня російські дрони знову атакували Новогород-Сіверський. Тоді російські ЗМІ повідомили про нібито ураження підстанції 110/35/10, яка є ключовим вузлом регіональної енергосистеми, що забезпечує передачу електроенергії з магістральних ліній до локальних розподільчих мереж.

Ураження таких вузлів спричиняє каскадні наслідки: не лише відключення споживачів, а й необхідність перерозподілу навантаження на сусідні підстанції, що викликає ризик перевантажень і аварійних відключень.

Після атаки 21 жовтня на Чернігівщину 17 тисяч будинків знову залишилися без електрики, повідомляє місцеве видання "Час Чернігівський".

Нагадаємо, останніми тижнями Чернігівська область часто стає метою атак саме по енергооб’єктах. Глава Росії намагається знищити резервні потужності та вузли передачі струму, щоб ускладнити енергопостачання Києва та півночі країни. Це частина загальної кампанії РФ з ударів по енергосистемі напередодні зими.