"Палац Полякової" та "Клопська": в мережі з'явилася жартівлива схема київського метро

Марія Назарова
Київський метрополітен Новина оновлена 09 листопада 2025, 14:38
Київський метрополітен. Фото Колаж "Телеграфу"

Станції метро в Києві "перейменували". Вийшло кумедно

У мережі з'явилася нова жартівлива схема київського метрополітену у відповідь на електронну петицію про перейменування кількох столичних станцій, зареєстровану на сайті КМДА.

Схему опублікувала на своїй Facebook-сторінці блогерка та волонтерка Юлія Герасимчук, відома через участь у шоу "Міняю жінку" і не лише.

Станція "Золоті ворота" на схемі перетворилася на "Циганські ворота", а "Театральна" на "Танцулькі". "Майдан Незалежності" "перейменували" на "Глобус", ймовірно через розташування одноіменного торгівельно-розважального центру, а "Хрещатик" на "Стрічки".

Деякі станції метро змінили свої назви на цій іронічній карті, скоріше за все, через співзвучність з кумедними словами: "Кловська" – "Клопська", "Арсенальна" – "Анальна".

Жартівлива карта київського метро 2025
Жартівлива карта київського метро 2025

Що пропонували в петиції

Як ми вже згадали, приводом для появи цього жарту стала петиція на сайті КМДА про перейменування кількох станцій столичної підземки, створена у серпні. Вона зібрала усього 457 підписів.

У документі пропонувалося перейменувати наступні станції:

  • "Берестейську" на "Грушки"
  • "Дарницю" на "Дитячий світ"
  • "Чернігівську" на "Парк Кіото"
  • "Лісову" на "Броварську"
  • "Мінську" на "Погоню"
  • "Тараса Шевченка" на "Подільську"
  • "Червоний хутір" на "Микільський ліс"
  • "Мостицьку" на "Біличе поле"

Також автор петиції просив змінити назву електродепо "Дарниця" на "Лівобережне".

Автор петиції стверджував, що петиція має на меті усунення топонімічної плутанини та покращення орієнтування у метро як киян, так і гостей міста.

Нагадаємо, щодня тисячі киян, виходячи зі станції метро "Університет", стикаються з вибором: спуститися на 79 сходинок вниз у підземний перехід і піднятися назад, або ризикнути життям, перебігаючи одразу кілька смуг руху.

#Київ #Метро #Жарти #Гумор #Курйоз #Приколи