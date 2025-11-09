"Палац Полякової" та "Клопська": в мережі з'явилася жартівлива схема київського метро

Станції метро в Києві "перейменували". Вийшло кумедно

У мережі з'явилася нова жартівлива схема київського метрополітену у відповідь на електронну петицію про перейменування кількох столичних станцій, зареєстровану на сайті КМДА.

Схему опублікувала на своїй Facebook-сторінці блогерка та волонтерка Юлія Герасимчук, відома через участь у шоу "Міняю жінку" і не лише.

Станція "Золоті ворота" на схемі перетворилася на "Циганські ворота", а "Театральна" на "Танцулькі". "Майдан Незалежності" "перейменували" на "Глобус", ймовірно через розташування одноіменного торгівельно-розважального центру, а "Хрещатик" на "Стрічки".

Деякі станції метро змінили свої назви на цій іронічній карті, скоріше за все, через співзвучність з кумедними словами: "Кловська" – "Клопська", "Арсенальна" – "Анальна".

Жартівлива карта київського метро 2025

Що пропонували в петиції

Як ми вже згадали, приводом для появи цього жарту стала петиція на сайті КМДА про перейменування кількох станцій столичної підземки, створена у серпні. Вона зібрала усього 457 підписів.

У документі пропонувалося перейменувати наступні станції:

"Берестейську" на "Грушки"

"Дарницю" на "Дитячий світ"

"Чернігівську" на "Парк Кіото"

"Лісову" на "Броварську"

"Мінську" на "Погоню"

"Тараса Шевченка" на "Подільську"

"Червоний хутір" на "Микільський ліс"

"Мостицьку" на "Біличе поле"

Також автор петиції просив змінити назву електродепо "Дарниця" на "Лівобережне".

Автор петиції стверджував, що петиція має на меті усунення топонімічної плутанини та покращення орієнтування у метро як киян, так і гостей міста.

Нагадаємо, щодня тисячі киян, виходячи зі станції метро "Університет", стикаються з вибором: спуститися на 79 сходинок вниз у підземний перехід і піднятися назад, або ризикнути життям, перебігаючи одразу кілька смуг руху.