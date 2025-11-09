"Палац Полякової" та "Клопська": в мережі з'явилася жартівлива схема київського метро
-
-
Станції метро в Києві "перейменували". Вийшло кумедно
У мережі з'явилася нова жартівлива схема київського метрополітену у відповідь на електронну петицію про перейменування кількох столичних станцій, зареєстровану на сайті КМДА.
Схему опублікувала на своїй Facebook-сторінці блогерка та волонтерка Юлія Герасимчук, відома через участь у шоу "Міняю жінку" і не лише.
Станція "Золоті ворота" на схемі перетворилася на "Циганські ворота", а "Театральна" на "Танцулькі". "Майдан Незалежності" "перейменували" на "Глобус", ймовірно через розташування одноіменного торгівельно-розважального центру, а "Хрещатик" на "Стрічки".
Деякі станції метро змінили свої назви на цій іронічній карті, скоріше за все, через співзвучність з кумедними словами: "Кловська" – "Клопська", "Арсенальна" – "Анальна".
Що пропонували в петиції
Як ми вже згадали, приводом для появи цього жарту стала петиція на сайті КМДА про перейменування кількох станцій столичної підземки, створена у серпні. Вона зібрала усього 457 підписів.
У документі пропонувалося перейменувати наступні станції:
- "Берестейську" на "Грушки"
- "Дарницю" на "Дитячий світ"
- "Чернігівську" на "Парк Кіото"
- "Лісову" на "Броварську"
- "Мінську" на "Погоню"
- "Тараса Шевченка" на "Подільську"
- "Червоний хутір" на "Микільський ліс"
- "Мостицьку" на "Біличе поле"
Також автор петиції просив змінити назву електродепо "Дарниця" на "Лівобережне".
Автор петиції стверджував, що петиція має на меті усунення топонімічної плутанини та покращення орієнтування у метро як киян, так і гостей міста.
