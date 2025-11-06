Поїзди без машиністів та гілка на Троєщині. Яким стане київське метро в майбутньому, показав ШІ

У 1960 році в Києві запрацювало метро

Метро в Києві — один з головних видів громадського транспорту. Його відкрили 65 років назад і відтоді уявити столицю України без метро майже неможливо. За цей час головна траспортна артерія столиці сильно змінилась.

Саме тому "Телеграф" вирішив запитати у штучного інтелекту, як може виглядати київське метро через 5, 15, 30 та 65 років.

На думку ШІ, через 5 років метро в Києві стане зручнішим у дрібницях. Зокрема, поїзди ходитимуть частіше, що зменшить навантаження на певних ділянках та покращить пасажиропотік. Ймовірніше з'являться нові вагони та скляні двері на станціях, як в аеропорту. Оплачувати проїзд можна буде однією карткою, як діятиме для всього громадського транспорту Києва.

Оплата метро карткою

Додаток про завантаженість метро

Однією з найкорисніших функцій може стати демонстрація заповненості вагона у спеціальному додатку. Також метрополітен вкорінить пам'ять про війну, адже станції стануть справді укриттями з фільтрами повітря, автономним світлом та туалетами. Ймовірніше почнеться будівництво метро на Троєщині та капітальний ремонт Виноградарю.

Метро в Києві через 5 років

За 15 років, тобто приблизно у 2040 році, метро стане головним спосіб пересування киян по столиці. Адже з'являться станції на Троєщині (можливо частково триватиме будівництво гілки), Виноградорі та Львівській брамі. Синю гілку метро протягнуть аж до Одеської площі.

При цьому більшість поїздів керуватиметься комп'ютерами, а інтервал руху скоротиться ще на кілька хвилин. Також з'явиться універсальний квиток для усього виду електротранспорту столиці.

Як виглядатимуть станції метро через 15 років

Метро в Києві через 15 років

У 2055, тобто через 30 років, київське метро взагалі працюватиме без машиністів, а поїзди їздитимуть самі з інтервалом у дві хвилини. На Троєщині з'явиться повноцінна гілка з пересадками та велика станція зі скляними дверми. Метро переобладнають так, що воно зможе працювати автономно, без світла.

Які будуть вагони через 30 років у метро

Як виглядатиме метро в Києві через 30 років

У 2090 році через 65 років метро в Києві стане справжнім підземним містом. Інтервал руху поїздів складатиме десь півтори хвилини, а маршрути автоматично змінюватимуться відповідно до пасажиропотоку.

Як виглядатиме станція метро в середині чере 65 років

На станціях з'являться медпункти, культурні простори, укриття з тижневим запасом провіанту. Енергію метрополітен братиме з тепла землі, а тунелі будуть захищені від повеней. Гілка Троєщини розшириться та матиме кілька розгалужень, а Лівий берег — щільну мережу метро.

Як виглядатиме карта гілок метро через 65 років

Як виглядатимуть вагони метро через 65 років

На думку ШІ, кожні 10-15 років метро Києва зазнаватиме змін, які в результаті проведуть його до транспорту сучасного майбутнього. Чимало речей стануть простішими та в рази швидшими.

